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لندن: توفي الجمعة عن 90 عاماً الممثل البريطاني موراي ميلفن الذي اشتهر بأدواره في فيلمي "ذي فانتوم أوف ذي اوبرا" و"باري ليندون" ومسلسل "تورش وود"، على ما أعلن أحد المقربين منه.

وغرّد المخرج والمنتج كيري كيرياكوس مايكل، في صفحته عبر تويتر السبت، "أعلن ببالغ الأسى وفاة الممثل والمخرج والأمين على أرشيف الأعمال المسرحية موراي ميلفن".

وأشار إلى أنّ وضع ملفين الصحي كان تدهور في ديسمبر، و"لم يعاود الممثل التعافي بصورة كاملة". وتوفي ميلفن الجمعة داخل مستشفى سانت توماس في لندن.

وكتب المنتج راسل ديفيز عبر انستغرام إنّ مواري أدى بشكل مذهل شخصية بيلي مانغر "الشريرة" في مسلسل "تورش وود" المشتق من "دكتور هو".

وشارك موراي المولود في العاشر من أغسطس عام 1932 في لندن، بأعمال عدة أبرزها "ذي فانتوم أوف ذي اوبرا" (2004) و "باري ليندون" (1975) الذي أدى فيه شخصية سامويل رنت.

ونال عام 1962 جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عن دوره في فيلم "ايه تايست اوف هانيه" للمخرج البريطاني توني ريتشاردسن.