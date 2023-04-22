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سيدني: توفي عن 89 في سيدني الفكاهي الأسترالي باري همفريز الذي اشتهر بتجسيده شخصية السيدة إدنا إيفردج الساخرة التي تتمتع بشعر أرجواني وتعيش في منطقة ثرية، على ما أفاد مدير أعماله.



الممثل الأسترالي الفكاهي الراحل باري همفريز

وتميّزت شخصية السيدة إدنا، وهي امرأة من الطبقة البرجوازية كانت تؤكد باستمرار وبنبرة جدية أنّ لون شعرها طبيعي، بوضعها نظارات باهظة الثمن وارتدائها فساتين مبهرجة.

وكان همفريز أدى هذه الشخصية على أحد مسارح ملبورن عام 1955، قبل أن يجسدها في أدوار تلفزيونية في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي العام 2002، قدمت السيدة إدنا أحد العروض التكريمية للملكة إليزابيث الثانية التي كانت تحتفل بيوبيلها الذهبي، في قصر باكنغهام. وعام 2006، قدّمت الحدث الختامي لدورة ألعاب الكومنولث في ملبورن.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بهمفريز واصفاً اياه بـ"الموهوب والمعطاء".

وقال مدير أعمال الممثل إنّ الفكاهي "بقي مرحاً حتى آخر يوم من حياته، ولم يفقد بريقه وروح الدعابة المميزة لديه ولا حتى رحابة صدره"، مشيراً إلى أنّ همفريز قضى أكثر من 70 عاماً على خشبة المسرح وكان يشارك في جولات تمثيلية حتى العام الفائت.

وأضاف إنّ "باري أضحكنا من خلال مجموعة شخصيات جسدها بدءاً من السيدة إدنا وصولاً إلى ساندي ستون"، وهي شخصية أخرى تمثل رجلاً برجوازياً. ووصفه بالـ"فكاهي المذهل والكاتب الساخر والمؤلف والشخص الفريد".