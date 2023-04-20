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ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الخميس عن وفاة رئيس الوقف السني العراقي السابق المدان بالفساد بعد ساعات من اعتقاله اثر هروبه من محبسه في المنطقة الخضراء ما تسبب في اقالة قائد القوات الخاصة المكلفة بأمن المنطقة واغلاق مراكز الاعتقال فيها وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين بمراكز أخرى.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني اليوم اجتماعاً أمنياً مهمّاً في مقرّ العمليات المشتركة بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين.

وجرى خلال الاجتماع متابعة مجمل التطورات الأمنية في البلاد كما شهد مناقشة قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش وعلى إثر هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب، قرّر السوداني إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق بأمن متطقة المنطقة الخضراء حامد الزهيري وذلك لضعف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن كما بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية كما قال مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

غلق مراكز الاعتقال في المنطقة الخضراء

كما وجّه السوداني بغلق مركز الاعتقال في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء "الذي شهد جريمة الهروب ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ كما قال.

ومعروف ان السجناء داخل مركز التوقيف هذه يحظون بحالة من الرخاء والمعاملة الخاصة مقابل اكتظاظ تعاني منه السجون الأخرى حيث وصلت نسبة إشغالها إلى "300 بالمئة"، بحسب وزارة العدل.

وأكد السوداني أنه "في الوقت الذي تحقق فيه أجهزتنا الأمنية انتصارات كبيرة في مختلف المناطق والقطعات العسكرية، ومطاردة وقتل الإرهابيين الدواعش وملاحقة تجار المخدرات والمهربين، ومهاجمة أوكارهم يحدث هذا الخرق الأمني الكبير داخل المنطقة الخضراء نتيجة خلل وتهاون في أداء الواجب أو تواطؤ، وجميعها لن نسمح بها من خلال إعادة تقييم مستوى الأداء الأمني، ومحاسبة المتواطئين قانونياً مهمَا كان منصبهم وموقعهم فسيادة القانون فوق الجميع".

الفريق الركن حامد الزهيري قائد قوات أمن المنطقة الخضراء أقاله السوداني الخميس 20 أبريل 2023 على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني المدان من محبسه في المنطقة (تويتر)

مراجعة الخطط الامنية

وفي سياق الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء جميع الأجهزة الأمنية بمراجعة الخطط الموضوعة في عطلة عيد الفطر المبارك وأن تكون على أهبة الاستعداد من أجل توفير الأجواء الآمنة للعوائل المحتفلة بالعيد، وتحقيق الانسيابية في الشوارع.

كما شدّد السوداني على مراجعة الخطط المعتمدة في بعض المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية تهدّد أمن المواطنين وتعكّر صفو الأمن في تلك المناطق.

يشار الى رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش كان قد هرب من محبسه في المنطقة الخضراء وسط العاصمة الشديدة التحصين التي تضم مقرات الرئاسات العراقية وعدد من السفارات الاجنبية تتقدمها الاميركية والبريطانية اضافة الى مقرات دولية بينها بعثتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وفاة الكمبش اثر اعتقاله في الموصل

واليوم اعلنت الداخلية العراقية القبض على رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش بعد هروبه من مركز شرطة المنطقة الخضراء حيث تم اعتقاله في مدينة الموصل الشمالية لكنه توفي بازمة قلبية بعد ساعات من ذلك.

وقال مصدر امني أن "سعد كمبش توفي بازمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله في منطقة الغزلاني في الجانب الايمن من الموصل". واشار في تصريح نقله الاعلام المحلي الى ان "كمبش توفي بعد مطاردة ما تسبب بارتفاع الضغط لديه والقضاء وجه بتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية".

واوضح مصدر طبي إن "كمبش توفي داخل مستشفى الموصل العام التي وصلها "منهكاً" رفقة قوة امنية وفارق الحياة بعد دقائق من الإسعافات، وتم احالة الجثة الى الطب العدلي بالموصل لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان تابعته "ايلاف" أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قوة خاصة من وزارة الداخلية القت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".

وشدد الوزير خلال جولة تفقدية شملت مراكز شرطة في بغداد حيث عقد اجتماعاً مع عدد من القادة والضباط على" أهمية اليقظة والانتباه وعدم التهاون بأداء الواجبات والمهام الامنية".

وناقش الوزير الاستعدادات الجارية لتأمين أيام عيد الفطر مؤكداً خلال الزيارة على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين، والتعامل الإنساني بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعزز علاقة المؤسسة الأمنية بالمجتمع".

عملية هروب مدبرة

وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه في 21 آذار مارس الماضي تم إلقاء القبض على المتهم سعد كمبش وفي 11 من الشهر الحالي أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات على هذا المجرم .

واشار الى انه يوم الثلاثاء الماضي وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش (شقيقته) إلى مركز الشرطه وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة العاشرة والنصف مساء هرب المحكوم بمساعدة 3 اشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف.

وكان كمبش قد تولى رئاسة ديوان الوقف السني في العراق مطلع عام 2020 فيما أوضحت هيئة النزاهة العامة مؤخرا في بيان تابعته "ايلاف" انه ادين بارتكاب مخالفات وخروقات مالية بلغت 100 مليون دولار ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ (حوالي 30 مليون دولار) وتأجيره للجهة المالكة.

وسبق للهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين في الديوان استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.

كما اكدت تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين من بينهم رئيس مهندسين في الديوان بتهمة هدر أكثر من (1.5) مليار دينار (مليون دولار) من المال العام.