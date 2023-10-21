باريس: بيعت لقاء 11,117 مليون يورو في مزاد أقيم الخميس في باريس لوحة للرسّام البلجيكي الشهير رينيه ماغريت تعود إلى عام 1955 وتحمل عنوان "لا فالس إيزيتاسيون"، وتُعرض للمرة في سوق الأعمال الفنية، على ماأعلنت دار "سوذبيز".

إلا أن الثمن الذي دُفع لقاء لوحة سيّد السريّالية البجيكي جاء دون قيمة تخمينها التي بلغت 15 مليون يورو.

وتمثّل اللوحة التي تنتمي إلى حقبة يفضّلها هواة الحمع من أعمال ماغريت اثنتين من تفاحات الرسام الشهيرة ترتديان قناع ذئب وتندمجان في ظلال الليل، في تباين بديع مع السماء الزرقاء التي تنتشر فيها السحب.

وتشكّل "لا فالس إيزيتاسيون" جزءاً من مجموعة مكونة من ثماني لوحات زيتية، وهي الثانية فحسب من هذه السلسلة تُطرح في مزاد.

وسبق أن بيعت اللوحة الأخرى من هذه المجموعة عام 2007 لقاء 5,3 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 6,5 ملايين دولار).

وخلال المزاد نفسه الخميس، باعت "سوذبيز" نحو عشرة أعمال حداثية أخرى، أبرزها لكوبكا ولوسيو فونتانا وكلين وإيليون، بمبلغ إجمالي قدره نحو 37,89 مليون يورو.