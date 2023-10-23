أيلول جاء ...

أيلـــولُ جــاء

و نـــوارسٌ خلــف الحبــيبِةِ و النــجومْ

جـــاءتْ ،

و ألـــوانٌ و فـــرحةُ عيـــدْ

أيلولُ حيــنَ يجــيءُ تزدهــرُ السّــماءْ

تتــــــوردُ الأزهــــارُ فــي بدءَ الشّــتاءْ

و يقومُ من ذاك الفــضاءْ

حلـــمٌ بعيـــدْ

حلــــم اللــقاءْ

يا بدءَ أيلـــولَ الجميلْ

ها نــحن نحــــتفلُ

أقـــمارنا مـــعنا

و نغمتُــــنا القديمـــــة و المـــــــساءْ

ها نحنُ نبكي حينَ نشتاق الحبيــبْ

و نغوص في الأعماق يلهـــينا البكاءْ

فمن البكى جاء الذي حمل الهيام لنا

و ذا أيلـــول جــاءْ

مطرٌ هنـــاكَ يضـــيّعه الضبابْ

ضحــكاتنا في الركن منسيةٌ

و شـــيءٌ مــن غـــيابْ

شيءٌ هناكَ و لــيس من شيءٍ هنا !

كُل الأحاديث استـــعارت وجهها

كُل البنـــادقِ حين قاضـــينا زنادهــا

قالتْ أيعقــل أن تقاضــــوني و كلي من خواء ؟

و القاتــــل السّفاحُ يتركهُ القضـــاءْ !

نعم لا شيءَ كلّ الـــحزن ملتبــسٌ

سماءٌ غيــــرما تبـــدو

وشاحــيَ أخضرٌ لكــن اراه بلا حدودٍ أسودُ

لا شيءَ أيلول الجميلُ أزاح وجهي

هـــو جاءَ عــــــندي

و الخــيالُ يــــروم لهواً أو شقاء !

كمال انمار