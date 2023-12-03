إيلاف من مراكش: فاز الفيلم المغربي "كذب أبيض" لمخرجته أسماء المدير بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش، في دورته العشرين، التي اختتمت السبت؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان، تعود فيه "النجمة الذهبية" لفيلم مغربي.



الفائزون بجوائز مهرجان مراكش رفقة لجنة التحكيم (صور من الجهة المنظمة)

وفي باقي جوائز المهرجان، فاز كل من فيلم "عصابات" لكمال الأزرق من المغرب، وفيلم "باي باي طبريا" للينا سوالم من فلسطين، مناصفة بجائزة لجنة التحكيم.

ومَنحت لجنة التحكيم، برئاسة الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين، جائزة الإخراج لراماتا - تولاي سي (السنغال)، عن فيلمها "بانيل وأداما"، وجائزة أفضل ممثلة لأسيا زارا لاكومدزيا (البوسنة والهرسك) عن دورها في فيلم "نزهة" لأونا كونجاك، فيما عادت جائزة أفضل ممثل لدوكا كاراكاس (تركيا) عن دوره في فيلم "المهجع" لنهير تونا.



جيسيكا شاستين رئيسة لجنة التحكيم



وتشكلت لجنة تحكيم الدورة العشرين لمهرجان مراكش لثماني شخصيات من القارات الخمس شملت في عضويتها، فضلا عن رئيستها، الممثلة الفرنسية الإيرانية زر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأميركية دي ريس، والمخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد، والكاتبة الفرنسية - المغربية ليلى سليماني.

ويقول المنظمون إن دورة هذه السنة "أوفت بكل وعودها رغم الظرفية الصعبة"، وأنها "ركزت، أكثر من أي وقت مضى، علىالسينما كلغة كونية من أجل زيادة الوعي وتحقيق التقارب بين الشعوب".

وتميزت دورة هذه السنة، على الخصوص، بتكريم شخصيتين مرموقتين من السينما العالمية والمغربية، هما الممثل الدانماركي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي.



من حفل اختتام مهرجان مراكش في دورته العشرين (صور من الجهة المنظمة)



كما شاركت أسماء شهيرة، من مهنيين مغاربة ودوليين، في فقرة "حوار مع..."، الذي شهد محادثات مع كل من الممثل والمخرج الأسترالي سيمون بيكر، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، والمخرج الفرنسي برتران بونيلو، والممثل الأميركي ويليم دافو، والمخرج والمنتج الهندي أنوراغ كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والممثل الدانماركي مادس ميكلسن، والممثل والمخرج الأميركي - الدانماركي فيجو مورتنسن، والممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، والمخرج وكاتب السيناريو الروسي أندري زفياجينتسيف.

وعرض المهرجان 75 فيلما من 36 دولة، موزعة على أقسام"المسابقة الرسمية"، و"العروض الاحتفالية"، و"العروض الخاصة"، و"القارة الحادية عشرة"، و"بانوراما السينما المغربية"، و"سينما الجمهور الناشئ"، إضافة إلى الأفلام التي تم عرضها في إطار "التكريمات".