إيلاف من دبي: انطلقت فعاليات معرض "الإمارات في معجم العين" للمصور البحريني عبد الله الخان، والذي يقام بمناسبة احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ 52 لقيام الإتحاد، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. ويحتفي المعرض بإنتاجات عبد الله الخان، المصور الذي كان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ العام 1963 حاملاً الكاميرا ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو)، ليوثق محطات تاريخية هامة من عمر الإمارات تشكل سجلاً ثابتاً لتطور البلاد ومسارها. وخلال تلك السنوات، زار عبد الله الخان مناطق كثيرة بكاميرته، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق، والشطآن، والجسور، وغيرها، ليترك وثيقة بالغة الأهمية بتأثيرها.



محمد المر وسليمان الجاسم وعبد الحميد أحمد والمصور عبد الله الخان يتابعون باهتمام معرض الإمارات في معجم العين محمد المر وسليمان الجاسم وعبد الحميد أحمد والمصور عبد الله الخان يتابعون باهتمام معرض الإمارات في معجم العين

يحتوي المعرض على أكثر من 135 صورة وثقت نشاطات رسمية داخل الإمارات، حيث تصدرت صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي التقطها عبد الله الخان عام 1966، لتكون من أبرز صور المعرض، والتي اُعتمدت فيما بعد صورة رسمية لحاكم أبوظبي، وخلال مسيرته دخل عبد الله الخان الدواوين والقصور، فاستحق لقب مصور الملوك.

تجوال في المناطق الوعرة

وتمكن الحضور من التجول في المعرض رفقة المصور عبد الله الخان والكاتب حسين المحروس الذي وثق تجربة المصور في كتب وحوارات صحفية طيلة سنوات، وشرح الخان للحاضرين تفاصيل رحلته بين إمارات الدولة منذ العام 1963، وتطرق إلى الصعوبات التي واجهته في تنقله بين المناطق الوعرة أو الجبلية وكيفية تغلبه على ظروف طبيعية لالتقاط صورة لمنطقة ما تعد اليوم وثيقة بصرية على شكل الحياة في الإمارات قبل أكثر من 60 سنة.



درع العويس للمصور عبد الخان يقدمها محمد المر بحضور سليمان الجاسم وعبد الحميد أحمد وإبراهيم الهاشمي وحسين المحروس درع العويس للمصور عبد الخان يقدمها محمد المر بحضور سليمان الجاسم وعبد الحميد أحمد وإبراهيم الهاشمي وحسين المحروس

وخلال الجولة توقف الحضور عند الكثير من الصور التي تؤرخ للمباني والأماكن العامة والمؤسسات الرسمية والتي تطورت عمرانياً وإدارياً بشكل كبير خلال سنوات قليلة من قيام الدولة، كما حضرت في المعرض صور الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، مما كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

درع تذكاري

وفي ختام الجولة قدمت مؤسسة العويس الثقافية درعاً تذكارية للمصور عبد الله الخان وأخرى مماثلة للكاتب حسين المحروس وبدوره شكر المصور عبد الله الخان مؤسسة العويس الثقافية على إتاحته هذه الفرصة لعرض هذا العدد الكبير من الصور عن دولة الإمارات، والاحتفاء بتجربته الفنية التي تعد واحدة من أهم معالم التوثيق لفترتي ما قبل قيام الدولة وبعد قيام الاتحاد.



صورة تذكارية جماعية للحضور في معرض الإمارات في معجم العين صورة تذكارية جماعية للحضور في معرض الإمارات في معجم العين

افتتح المعرض محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، بحضور الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية وعبد الحميد أحمد أمين عام المؤسسة والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية وجمهور نوعي من الذواقة ومن أصدقاء المؤسسة.