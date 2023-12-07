يحاضر المفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي في "أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية"، وذلك بتنظم من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، بقاعة المحاضرات بالمؤسسة.

يلي المحاضرة حفل توقيع الرميحي كتابه "مجلس التعاون الخليجي - يا منزلًا لعب الزمان بأهله"، الصادر حديثًا عن سلسلة "الفائزون" في المؤسسة.

في هذا الكتاب الجديد، يحلل الرميحي واقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقعه مفكرًا وباحثًا ومهتمًا، مستندًا إلى 11 مادة فكرية، خصوصًا أنه واكب قيام المجلس منذ عام 1981، وكتب عنه شارحًا أهدافه بخبرة العارف الحصيف.

كذلك، يستشرف الرميحي في الكتاب واقع المجلس ومستقبله، من منطلق غيرته على مصالح أمته ومعرفته بالأخطار التي تحدق بالمنطقة.

نشرت الدراسات الواردة في هذا الكتاب طي مجلة "آراء حول الخليج" الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث، وذلك بين عامي 2015 و2020. وقد قدرست مؤسسة العويس أهميتها، فآثرت ضمها في باقة فكرية تشكل مدخلًا مهمًا لقراءة المنطقة بشكل موضوعي، في ضوء المتغيرات والمعطيات الجديدة التي طرأت عليها، لعلها تقدم إجابات عن أسئلة كثيرة تشغل بال القارئ.

والجدير بالذكر أن الرميحي فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة الرابعة (1994 - 1995)، وهو أغنى المكتبة العربية بمجموعة متميزة من الكتابات توزعت في الفكر والنقد.

تعد بحوث الرميحي في قضايا الخليج العربي رائدة، تحولت إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، إذ تناقش قضايا معاصرة باستنارة مميزة، في دراسات ترفد المشروع النهضوي العربي بكل جديد، في الفكر والأدب والعلم والثقافة.