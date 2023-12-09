الرياض: ينطلق على القناة الثقافية وقناة MBC1 برنامج "معلقة 45"، ابتداءً من 11 ديسمبر، من تقديم سهى نويلاتي وخالد عبدالعزيز، برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي يتنافس خلاله مجموعة من المتسابقين العرب في تلاوة الشعر على أرض المعلقات في المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوةٍ تُعيد إحياء المعلقات الشعرية التي احتضنت خيال فحول الشعر العربي وشكّلت قرائحهم.



القناة الثقافية MBC1 - معلقة 45- فوزية أبو خالد ومحمد ابراهيم يعقوب وعارف الساعدي وفهد عافت وسفر الدغيلبي ومدغم أبو شيبه

وتتألف لجنة تحكيم البرنامج من 6 محكّمين، ثلاثة منهم يُصوّتون لاختيار الأفضل في الشعر الحر والفصيح وهم: فوزية أبو خالد، ومحمد ابراهيم يعقوب، وعارف الساعدي. أما المحكّمون الثلاثة الآخرون فيُصوّتون لاختيار الأفضل في الشعر النبطي وهم: فهد عافت، وسفر الدغيلبي، ومدغم أبو شيبه.

والجدير بالذكر، أن الحلقات المباشرة التي تنطلق مع بداية المرحلة الثانية من البرنامج ستستضيف كوكبة من نجوم ونجمات الغناء العرب لتقديم وصلات فنية حيّة على مسرح البرنامج. كما تستضيف كل حلقة إحدى المواهب الشعرية الإقليمية المميزة لإلقاء قصيدة على المسرح.

بنية البرنامج وهيكليّته

ينطلق البرنامج مع 36 شاعراً يتنافسون ضمن تصفيات على مدى 11 حلقة في ثلاث فئات شعرية، بواقع 12 شاعراً عن كل فئة، والفئات هي: الشعر الحر، الشعر النبطي، والشعر الفصيح.



القناة الثقافية MBC1 - معلقة 45 - سهى نويلاتي وخالد عبد العزيز

تأتي حلقات البرنامج ضمن 4 مراحل، الأولى تضم الحلقات المسجلة ويتنافس ضمنها 36 متسابقاً في الفئات الشعرية الثلاث. لتبدأ بعد ذلك الحلقات المباشرة انطلاقاً من المرحلة الثانية التي يتنافس ضمنها 18 متسابقاً ممن تأهلوا عن المرحلة الأولى. أما المرحلتين الثالثة والرابعة المباشرتيْن فتضمان نصف النهائي بـ 9 متسابقين، والنهائي الذي يتنافس خلاله المتسابقون الـ 6 الذين تمكنوا من بلوغ تلك المرحلة، حيث يُعلَن ختاماً عن الفائزين بالجوائز عن كل فئة.