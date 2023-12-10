دبلن: أقامت إيرلندا الجمعة وداعاً مؤثراً لشين ماكغوان، المغني الشهير لفرقة "ذي بوغز" وأحد أهم الأصوات في الموسيقى الإيرلندية الذي توفي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وحضر جنازته مشاهير من أمثال المغني نك كايف والممثل جوني ديب والرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز وزعيم حزب الشين فين الجمهوري السابق جيري آدامز.

وترددت أصداء الأغاني الشعبية الايرلندية على الكمان أو البيانو في كنيسة سيدة الوردية في نيناغ، وهي مدينة صغيرة في وسط إيرلندا، خلال احتفال ديني بُث على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

ووُضعت صورة بالأبيض والأسود لشين ماكغوان في شبابه، أمام التابوت المزين بالورود الحمراء.

وفي تجسيد للأثر الذي تركه شين ماكغوان، الذي توفي عن 65 عاماً بعد مسيرة مهنية طويلة عانى خلالها من مشكلات إدمان، ألقت شخصيات موسيقية عدة كلمات أو أدت أغنيات في المراسم الوداعية، مثل المغني نك كايف والفنانة الايرلندية إيميلدا ماي التي قدمت نسخة بصوتها من الأغنية الناجحة "يور ذي وان" ("You're the One") التي كتبها شين ماكغوان، مع مواطنيها ليام أو ماونلاي وديكلان أورورك.

وبُثت رسالة مسجلة من مغني فرقة "يو تو" بونو، فيما تلا الممثل الأميركي جوني ديب والفنان والناشط السياسي بوب غيلدوف وزعيم الشين فين السابق جيري آدامز كلمات في المراسم.

وقال الكاهن بات غيلبرت الذي ترأس مراسم التشييع إن شين ماكغوان أعطى الشعب الايرلندي "الأمل والقلب والطموح" من خلال موسيقاه.

وقبل ذلك بقليل، تجمع حشد كبير في شوارع العاصمة الايرلندية دبلن لمشاهدة الموكب الذي يحمل نعش الفنان في عربة تجرها أربعة خيول.

وقد صفق الآلاف الذين تجمعوا أثناء نقل نعشه عبر المدينة، وفي المقدمة أعضاء فرقة "أرتان باند" الجوالة العريقة للموسيقيين الشباب الذين عزفوا بعض أغاني ماكغوان بما فيها "فيريتايل أوف نيويورك" و"إيه رايني نايت إن سوهو".

وكان ماكغوان أُدخل المستشفى مرات عدة في دبلن منذ تموز/يوليو.

وُلد ماكغوان في إنكلترا عام 1957 لوالدين إيرلنديين، وأسس في العام 1982 فرقة "ذي بوغز" التي دمجت بين البانك والموسيقى الشعبية الأيرلندية، وباتت خلال ثمانينات القرن العشرين الصوت السياسي للمهاجرين الإيرلنديين الشباب في لندن، مع مناهضتها لسياسات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر والرقابة المفروضة من السلطات.

وكان ماكغوان معروفاً بأغانيه التي تعكس حياة الإيرلنديين والمغتربين منهم.