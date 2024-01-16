إيلاف من الرباط:حدد بيان صادر،الاثنين،"عن المكتب التنفيذي للاتحاد"، يحمل توقيع كل من "ادريس الملياني، نائب الرئيس" و"عبد الدين حمروش، نائب الرئيس"، يومَيْ 3 و4 فبراير المقبل بمدينة الرباط تاريخا لعقد المؤتمر الاستثنائي، على "أن يتم الإعلان لاحقًا عن مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر".

وذكر البيان أن "قرار المكتب التنفيذي" لاتحاد كتاب المغرب، "بحضور ومتابعة أعضاء اللجنة التحضيرية" المنبثقة عن مؤتمر طنجة، ب"الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي تحت شعار "وفاء لتاريخ وميثاق اتحاد كتّاب المغرب" "، وذلك "بجدول أعمال محدد يهم تجديد أجهزة الاتحاد وهياكله التنظيمية"، جاء في أفق تفعيل مخرجات المؤتمر العام العادي التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2018.

وأضاف البيان أن قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد جاء "بغية تسوية الوضعية القانونية لهذه المؤسسة الثقافية الوطنية العريقة، والسعي الحثيث إلى استرجاع موقعها وأدوارها الثقافية والأدبية،وطنيّا وإقليميّا وقاريّا وفي أفقها الدولي". وأهاب البيان بكافة عضوات وأعضاء اتحاد كتاب المغرب "المشاركة في المؤتمر العام الاستثنائي، والحرص على إنجاح أشغاله". وفي الأفق ذاته، يضيف البيان، سينعقد لقاء تحضيري، يضم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة، وكذا كُتَّاب فروع الاتحاد، وذلك يوم السبت 20 يناير الجاري بالرباط.