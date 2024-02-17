إيلاف من لندن: شهدت قاعة "غولد سميث" العريقة في وسط لندن إطلاق أول أوبرا سعودية بعنوان "زرقاء اليمامة"، بحضور جمع من المهتمين، وفي مقدمتهم وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، إلى جانب مشاركين في إنتاج الأوبرا سعوديين وعالميين.



فريق الأوبرا: لي برادشو وسارة كونولي وصالح زمانان فريق الأوبرا: لي برادشو وسارة كونولي وصالح زمانان

وتستلهم الأوبرا قصة "عنزة بنت لقمان بن عاد" الملقبة بـ"زرقاء اليمامة"، التي اشتهرت في الجاهلية ليس بحدة البصر فقط، إنما بالبصيرة حيث كانت تتسم بقوة الإدراك والفطنة. ويقال إنها كانت تبصر "الشعرة البيضاء" في اللبن، وترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، وسميت بـ"زرقاء اليمامة" لزرقة عينيها.

وستُؤدي السوبرانو العالمية سارة كونولي دور زرقاء اليمامة.

الأمير بدر بن فرحان: موعدنا منتصف أبريل

وأشار وزير الثقافة إلى أن مشروع أوبرا "زرقاء اليمامة" وغيره من المشروعات ترجمة لرؤية 2030 السعودية الطَّموحة، داعياً إلى زيارة السعودية، للتعرف على ثقافتها وفنونها، وحضور هذا العمل الفني في الرياض، حيث سينطلق منها منتصف نيسان (أبريل) المقبل، ويمتد إلى عروض محلية ودولية متعددة.

ونوه بأن الوزارة تعمل على ازدهار المملكة بمختلف ألوان الثقافة لتثري فيها نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجع الحوار الثقافي مع العالم، لافتاً إلى أن المسرح والفنون الأدائية يعد قطاعاً رئيساً ضمن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للقطاع.

وأشار الأمير بدر بن فرحان إلى أن مشروع أوبرا "زرقاء اليمامة" وغيره من المشاريع تأتي ترجمة للرؤية الطموحة، مختتماً كلمته في الحفل بدعوة الحضور إلى زيارة السعودية، "للتعرف إلى ثقافتها وفنونها، وحضور العمل في الرياض".



إيفان فوكسيفيتش الرئيس التنفيذي لشركة الأوبرا العربية يلقي كلمة في الحفل

إيفان فوكسيفيتش الرئيس التنفيذي لشركة الأوبرا العربية يلقي كلمة في الحفل

حفل الإعلان الرسمي في لندن

ونظّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية الخميس، حفل الإعلان الرسمي عن بدء عمليات إنتاج العرض الأوبرالي السعودي الأول والأضخم عربياً والذي يحمل عنوان "أوبرا زرقاء اليمامة"، حيث تضمّن الحفل الكشف عن تفاصيل الإنتاج الأوبرالي الفريد من نوعه، وسرد أبعاد القصة التاريخية، بالإضافة إلى عرضٍ موسيقي.

كما شهد الحفل أداء مقاطع من الأوبرا لأبطال العمل، منهم مغنية الأوبرا السعودية سوسن البهيتي، والسوبرانو سارة كونلي، والسوبرانو إميليا وورزون.



ستُؤدي السوبرانو العالمية سارة كونولي دور زرقاء اليمامة ستُؤدي السوبرانو العالمية سارة كونولي دور زرقاء اليمامة

معايير عالمية

وفي حديثه عن العرض، قال إيفان فوكسيفيتش: "عندما عرضت علينا فكرة إنتاج أوبرا باللغة العربية، كان السؤال الأول هو كيف يمكن دمج اللغة العربية بالثقافة الأوروبية؟" وأوضح أن الفريق قام بتطويع اللغة العربية عبر كتابتها بالأحرف اللاتينية ليستطيع المؤدون من غير العرب النطق بها.

عبقرية الأسطورة

كتب النص الأصلي للعمل الشاعر والكاتب والناقد المسرحي السعودي صالح زمانان. عن أهمية بطلة العمل، قال زمانان "يقال إن زرقاء اليمامة كانت ترى على بعد 3 أيام، وأنا أرى أن أهمية هذه الشخصية ليست في بصرها الحاد فقط، وإنما في بصيرتها وشخصيتها"، مضيفاً أن القصة "تعكس عبقرية المزاج العربي في تكوين الأسطورة وكتابة أشعارها، حتى نهايتها المفتوحة المشرعة لاستكمالها كما نفعل اليوم"

موسيقى أوبرالية من التراث

ألّف الملحّنُ العالمي لي برادشو، المقطوعةَ الموسيقية الأوبرالية لـ"زرقاء اليمامة"، مستوحياً في تركيبها الموسيقي عناصرَ من الموسيقى العربية، والتراث السعودي، والأساليب الموجودة في المقطوعات الموسيقية الأوبرالية العالمية مثل موزارت، وفيردي، وبوتشيني. وأشار برادشو إلى أنه أمضى شهوراً في السعودية للتعرف إلى تراثها الموسيقي.



دانييل فينزي باسكا في أثناء حفل الإعلان عن زرقاء اليمامة في قاعة غولد سميث اللندنية دانييل فينزي باسكا في أثناء حفل الإعلان عن زرقاء اليمامة في قاعة غولد سميث اللندنية

قصة ملهمة

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أنه تم العمل على أوبرا "زرقاء اليمامة" لأكثر من سنتين وستعرض في الرياض لمدة 10 أيام.



الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي

وعن فريق العمل المشارك في أوبرا "زرقاء اليمامة" بين البازعي أنه يضم مجموعة من الجنسيات المختلفة في الإخراج والصوت والموسيقى، إضافة إلى مواهب سعودية بدأت من كتابة النص، مشيراً إلى أن العرض سيستمر لمدة 10 أيام في الرياض ومن ثم باقي المدن السعودية وخارجها.

وعن تقبل الجمهور السعودي هذا الفن، تيقن البازعي أن هذا النوع سيحظى بجمهور كبير قائلاً "الجمهور لديه ذائقة فنية ومقبل على الأعمال المختلفة والجادة، كما ستلهم قصة زرقاء اليمامة كثراً حول العالم".