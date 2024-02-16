سكاكا: توشحت فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر الذي تنظمه أمانة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا بجماليات الشعر والخط العربي من خلال عدد من الأنشطة الفنية والثقافية واللوحات، التي تعكس العناية بالثقافة والشعر، الذي جسده إطلاق مبادرة عام الشعر العربي 2023 بالمملكة خلال العام الماضي.

ويرسم عدد من الفنانين والفنانات المشاركين في المهرجان لوحاتهم في الهواء الطلق تحت أنظار الزوار ومحبي الفن، وتجسد اللوحات والجداريات جماليات الشعر والخط العربي، بالإضافة إلى رسم الوجوه والأشخاص واللوحات التعبيرية من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية.

وتحظى الأركان الفنية بإقبال وتفاعل من زوار مهرجان زيتون الجوف الدولي من مختلف الأعمار، كما تتضمن الفعاليات أمسيات ثقافية وشعرية وعروضًا شعبية، واستعراضات تراثية وموسيقية عالمية من الدول المشاركة.