واشنطن: قلدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الملحق العسكري في السفارة اللواء طيار ركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك في مقر السفارة السعودية في العاصمة واشنطن.

وهنأت الأميرة اللواء الحربي على هذه الثقة "الكريمة"، راجية له "التوفيق والسداد في عمله".

بدوره أعرب اللواء الحربي عن اعتزازه "بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم جميع نعمه وفضله عليهم".

وعملت الأميرة ريما كمستشارة في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، وحصلت على شهادة بكالوريوس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1999، وأصبحت أول امرأة تتولى اتحاداً متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وكان ولي العهد قد أصدر في عام 2019 أمراً ملكياً باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة في أميركا، وذلك خلفاً للأمير خالد بن سلمان، الذي عين نائباً لوزير الدفاع السعودي، حينها.