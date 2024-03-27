إيلاف من الرباط : أعلنت كلية بيركلي للموسيقى وشركة "أ 3 كومينيكاسيون"، المنتج والمنظم لمهرجان "كناوة وموسيقى العالم"، عن إطلاق دورة جديدة من برنامج "بيركلي على الطريق"، الذي سيقام بالصويرة، ما بين 24 و29 يونيو المقبل.

ويتوجه هذا البرنامج الذي أطلِق عليه "بيركلي بمهرجان كناوة وموسيقى العالم" إلى الموسيقيين النشطين الذين يتطلعون إلى تعميق مهاراتهم كمرتجلين. وهو مفتوح أمام الطلاب من مختلف الخلفيات الموسيقية، من الموسيقى الكلاسيكية إلى موسيقى كناوة، مرورا بموسيقى البوب والروك والجاز.

وحسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، يتوجب أن يبلغ سن المتقدمين 18 عامًا على الأقل، عند بداية البرنامج، وأن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن عامين في العزف على آلاتهم الأساسية.

ويعد مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" بالصويرة، حدثا فريدا ومختبرا موسيقيا يستقبل سنويا فنانين من جميع أنحاء العالم، يأتون لمزج إيقاعاتهم مع إيقاعات معلمي كناوة.

وتسجِّل الدورة الخامسة والعشرون، بداية شراكة قوية مع كلية بيركلي للموسيقى، التي تهدف، من خلال هذا البرنامج التكويني، إلى تقديم تجربة فريدة في قلب القارة الإفريقية، المهد الحقيقي لموسيقى العالم، وفق ما جاء في تصريح لنائلة التازي،منتجة المهرجان.

وسيتولى الإدارة الأكاديمية للبرنامج البروفيسور ليو بلانكو من قسم الدراسات الإفريقية بجامعة بيركلي، فيما سيكلف جيسون كاميليو بالتسيير الإداري. وستلقَّن الدروس من قبل فريق من الفنانين وأعضاء هيئة التدريس بكلية بيركلي، ومن بينهم رون سافاج، نائب الرئيس والمدير التنفيذي؛ وفيكتوريا بيلاتوفيتش، مغنية جاز وملحنة وأستاذة مساعدة؛ وخافيير فيرشر، أستاذ مشارك ببرنامج بيركلي للدراسة بالخارج بفالنسيا، إسبانيا.

وقال رون سافاج، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لكلية بيركلي للموسيقى، إنه يتطلع إلى إطلاق هذه النسخة الجديدة من برنامج "بيركلي على الطريق بمهرجان كناوة وموسيقى العالم". وأضاف: "يسعدني دائمًا أن ألتقي بالموسيقيين الشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم. وكوننا جزء من مهرجان يحتفي بموسيقيي كناوة والعالم يجعل من هذا البرنامج تجربة خاصة جدًا".

وسيقام برنامج "بيركلي بمهرجان كناوة وموسيقى العالم" يوميا، خلال فترة تنظيميه. وأوضح ليو بلانكو، المدير الأكاديمي للبرنامج أنه سيتم مواكبة المشاركين لتعلم كيفية ربط لغتهم الموسيقية مع لغات الآخرين، بدءًا بالاستماع إلى المفاهيم الموسيقية لأقرانهم وفهمها.

وستلقن الدروس باللغة الإنجليزية مع توفير ترجمة آنية إلى اللغة العربية، مما يضمن تجربة تعليمية واسعة وشاملة. ويتكون البرنامج من ورشات عمل حول موضوعات مثل "الملحن كمرتجل"، و"بناء مفرداتك الإبداعية"، و"الأساليب والإيقاعات ومختبرات المرافقة". كما سيتم تنظيم سلسلة من الندوات لاستكشاف التقاطع بين موسيقى كناوة ومختلف الأنماط المعاصرة، ودراسة التكنولوجيا وإدارة الأعمال الموسيقية. كما سيتمكن الحضور من التعرف على برنامج منح بيركلي أبوظبي، الذي يوفر منح بيركلي للطلاب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد كلية بيركلي للموسيقى من أهم معاهد الموسيقى المعاصرة وفنون الخشبة بالعالم، ويقدم برامج تكوينية موجهة لطلبة السلك الأول والسلك العالي سواء ببوسطن (ماساشوسيتس) وفالانسيا (إسبانيا) أو عبر برنامجه المميز للتعليم عن بعد "بيركلي أون لاين". برامج موجهة لتطوير القدرات الإبداعية والمهنية لأكثر الفنانين موهبة وإلهاما في العالم. وتتجلى التزامات المعهد في مجال التعليم الفني في إنجازات طلبته وعمل هيئته وطاقمه البيداغوجي (التربوي) وفي الجوائز الكثيرة والقيمة التي حصل عليها المئات من خريجيه سواء الغرامي أو طوني أو الأوسكار والإيمي.