إيلاف من الرباط:أعلنت إدارة مهرجان"كناوة وموسيقى العالم"،في دورته ال25،التي تنظم ما بين 27 و29يونيو المقبل بمدينة الصويرة المغربية،عن قائمة جديدة من الفنانين المشاركين في التظاهر .

وضمت القائمة الجديدة ألون واد(السنغال)،وعيطة مون أمور (المغرب،تونس)،وبي سي يو سي (جنوب إفريقيا)،ورباعي سيمون شاهين (فلسطين)،وأبلاي سيسوكو وكوردابا(السنغال).

وتحدث المنظمون،في بيان تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه،عن حب هؤلاء الفنانين للتراث الموسيقي الإفريقي والعربي الذي يستكشفونه،ويعيدون ابتكاره وتجديده،كل بطريقته،بالإضافة إلى تجسيد مجموعة واسعة من الأصناف الموسيقية،التي تشمل الأفروبيت والعيطة والجاز والموسيقى العربية التقليدية والسول والبانك روك وغيرها،والتي ستتعاقب هذه الدورة على منصات المهرجان.

ألوان واد

عازف قيثارة ذو تقنية مبدعة وملحن ومؤدي موهوب، يجعل "ألون واد" قلب إفريقيا ينبض بموسيقاه التي توصف غالبًا ب"الجاز البدوي"، والتي تجمع بين التأثيرات الشرقية والأصوات الإفريقية. رحالة موسيقي حقيقي، يعتلي ألون واد منصات العالم، مستمرا في استكشاف أسرار الفن الكناوي.

عيطة مون أمور

تجديد التقاليد باستخدام الأدوات الحالية. إنها المهمة التي تبناها الثنائي "عيطة مون أمور" الذي يأخذنا في رحلة آسرة عبر هذه الأغاني البدوية العتيقة والتي اشتهرت بفضل الشيخات.أغاني شعبية ونسوية ذات حداثة مذهلة،يعيد ثنائي عيطة مون أمور توزيعها وتقديمها بطريقة عصرية مذهلة،لمشاركة سحرها وترديد صدى هذا الفن المغربي الأصيل بين صفوف الجيل الجديد المتشبع بالحلول الرقمية.

بي سي يو سي

حضور حفل لفرقة "بي سي يو سي" هو تجربة محفزة ومثيرة لا تُنسى. تعِد الطاقة القوية لهذه الفرقة القادمة من سويتو، والتي تمزج الموسيقى التقليدية الإفريقية والسول والروك بانك لخلق حالة فريدة واحتفالية، بإلهاب المهرجان.

سيمون شاهين

سفير الموسيقى العربية التقليدية الذي لا يكل. سيمون شاهين معروف في جميع أنحاء العالم كعازف كمان موهوب وعازف عود استثنائي. يسمح أداؤه الرائع للموسيقى العربية والمزج الذي يصنعه مع التقاليد الموسيقية الأخرى، للجمهور الدولي باكتشاف كل جمال الثقافة العربية.

أبلاي سيسوكو

من خلال مضاعفة تجارب المزج والتعاون الموسيقي على مدار العشرين عامًا الماضية، يعتبر "أبلاي سيسوكو" واحدًا من أعظم عازفي الكورا، هذه الآلة الساحرة الموجودة بإفريقيا الغربية. موسيقي متفرد، يجسد أبلاي سيسوكو اللقاء بين تقاليد الماندينكا والإبداع المعاصر.

فلامنكو وبْلوز وجاز وراب

سبق لإدارة المهرجان أن قدمت قائمة أولى من فناني الفلامنكو، والبلوز، والجاز، والموسيقى الشرقية، والراب، والرومبا جيتان والشعبي، ضمت بويكا (إسبانيا)، سان لوفون (فلسطين)، الإخوة بريكر (الولايات المتحدة )، لاباس (فرنسا – الجزائر) وبوكانتي (الولايات المتحدة، جزر غوادلوب)، وهي أسماء وتجارب تؤكد، بحسب المنظمين، الطابع الانتقائي الذي فرضه المهرجان كموعد رئيسي على جدول الأحداث الموسيقية العالمية.

وسيقدم مهرجان "كناوة"، بمناسبة دورة هذه السنة، 53 حفلا موسيقيا وأزيد من 400 فنان.

وككل سنة، ومن باب الحرص على ضمان توازن مثالي بين معلمي كناوة وموسيقيي العالم، يقدم الاختيار الفني للدورة "برمجة مدروسة بعناية، مصممة لإرضاء جميع الجماهير،تقترح مزيجا من الأساليب الموسيقية المتنوعة وتهدف إلى أن تكون رائدة وجريئة ومتناغمة وشاملة،وقبل كل شيء، دعوة لعيش تجربة فريدة من نوعها،لا يمكن أن يبدعها إلا مهرجان كناوة وموسيقى العالم".

ويرى المنظمون أن المهرجان أثبت دوره، على مر السنين، كــ"ملتقى فني رئيسي ومختبر موسيقي فريد من نوعه في العالم، بفضل برمجة تحفز التنوع والجرأة ومصممة لإرضاء جميع الجماهير".