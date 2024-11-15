إيلاف من مراكش : كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن قائمة السينمائيين المشاركين في سلسلة "حوارات"، في إطار فعاليات دورته الواحدة والعشرين، التي ستنعقد خلال الفترة من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إلى 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتضم القائمة أسماء 18 شخصية، تشمل مخرجين، ممثلين، كُتّاب سيناريو ومنتجين، سيقدمون في نقاشات مفتوحة رؤيتهم للسينما وممارساتهم المهنية، يتبادلون، في إطارها، خبراتهم في محادثات حرة مع جمهور المهرجان.

وسبق لعدد من الأسماء أن توج بجوائز "الأوسكار" و"غولدن غلوب"، إضافة إلى جوائز مهرجان "كان" و"البندقية" و"برلين". يتعلق الأمر بالمخرج والسيناريست والمنتج الأميركي تيم بورتون، والمخرج والسيناريست الكندي ديفيد كروننبرغ، والمخرج والسيناريست والمنتج المكسيكي ألفونسو كوارون، والمخرجة الأميركية أفا دوفيرناي، والمخرج الأميركي تود هاينز، والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، والمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، والممثلة البريطانية جيما أرترتون، والممثل والمخرج الأميركي شون بين، والمخرج والسيناريست والمنتج الإيراني محمد رسولوف، والمخرج والسيناريست البرازيلي والتر ساليس، والمخرج والسيناريست الروسي كيريل سيريبرينيكوف، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان سيساكو، والمخرجة الفرنسية جوستين ترييه. كما سيتم إجراء حلقة حوارية مع المخرجين المغاربة علاء الدين الجم، ياسمين بنكيران، إسماعيل العراقي وكمال الأزرق سيتحدثون خلالها عن أفلامهم الأولى.