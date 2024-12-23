إيلاف من الرباط: أسدل الستار، الأحد، على فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على امتداد 9 أيام، بمشاركة 340 عارضا مباشرا وغير مباشر، مثلوا 29 بلدا، وعرضوا رصيدا وثائقيا تجاوز عدد العناوين فيه 40 ألف عنوان، بمجموع عدد نسخ تجاوز 150 ألفا، فيما حلت جهة والوني بروكسل كضيف شرف، فيما ناهز زوار المعرض 101 ألف زائر.



من فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء

وذكر بيان لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الدورة الثانية للمعرض هي "خطوة ثانية في مسار هذا الحدث الثقافي الهادف إلى ترويج الكتاب وإشاعة ثقافة القراءة كمدخل من مداخل التنمية البشرية التي يؤدي فيها الولوج إلى مصادر المعرفة دورا أساسيا".



من فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء

على مستوى البرمجة الثقافية الموازية، احتضنت قاعات اللقاءات والورشات 70 حصة ضمن برنامج مهني استهدف المؤلفين والرسامين الشباب المقبلين على الاندماج في صناعة كتاب الطفل والشباب، في أفق إعداد جيل من المبدعين المغاربة القادرين على خلق منصة مغربية لهذه الصناعة، تأليفا ورسما وإخراجا فنيا. وتألف هذا البرنامج من حصص في شكل ندوات وورشات ولقاءات تكوينية، من ضمنها ورشات تأطيرية في مجال تدبير المكتبات المدرسية استفاد منها فريق من أطر وزارة التربية الوطنية.



من فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء

كما شهدت الفضاءات السبع المخصصة للتنشيط الثقافي تنظيم برنامج "كلمات الفنون"، الذي تجاوز عدد فقراته 405 فقرة، توزعت على مجموعة من المحاور التي تناولت مهارات الكتابة الأدبية، والإعلام والسينما، والمسرح، والموسيقى، والتصوير الفوتوغرافي، والتعبير الجسدي، والرسم، والخزف، والمعمار، والتصميم، والفنون الحية، بالإضافة إلى ذلك استفاد ما يزيد عن 20 ألفا من الأطفال من الزيارة والاطلاع على مكونات الفضاء الذي تم تخصيصه لأعمال مبدع قصص سلسلة "السنافر"، الرسام البلجيكي بيو.

في السياق ذاته، نظمت المؤسسات المشاركة ومقاولات النشر العارضة برامجها في أروقة العرض، بحيث تجاوز عدد فقراتها 300 فقرة، تنوعت بين توقيعات كتب، ولقاءات تحسيسية وورشات فنية ويدوية.