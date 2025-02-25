إيلاف من الكويت: تأسر هذه القراءة النقدية عقول المهتمين بالتاريخ الكويتي والخليجي، إذ تُفصل بالمزيد من الحدة مغالطات الباحثين ونواقص الدقة في تناول الأسماء والمصادر.

في قراءة نقدية حادة لكتاب "لا يُكتب التاريخ مرة واحدة" للدكتور عبد الرحمن الإبراهيم، يتناول التقرير إعادة قراءة نقدية لمقالات متعددة نُشرت في مواقع ومجلات علمية، إذ أكد الدكتور الإبراهيم أن المقالات تجاوزت حدود النقل والوصف لتضج بالنقد الفاحص وإعادة قراءة التاريخ بمنهج مغاير للأدبيات العربية التقليدية. وقد دعا الدكتور إلى استقبال آراء القراء وملاحظاتهم، مؤكدًا أن النقد البناء يثري العلم ويوسع الآفاق الفكرية.

يتعمق التقرير في مقال بعنوان "نسبة الأعيان إلى البلدان في التاريخ الخليجي بين المناهج والأيدولوجيا، العلماء المهاجرون من نجد نموذجاً"، حيث يعرض الرد على ما اعتُبر تحريفًا وتقطيعًا لنصوص الدكتور الإبراهيم فيما يتعلق بنسب عثمان بن سند والسيد عبد الجليل الطبطبائي. ففيما يتعلق بنسب عثمان بن سند، يناقش التقرير الأدلة التاريخية التي تؤكد ارتباطه بالكويت من خلال مولده وإقامته لأربع عقود وتأليفه لكتب مؤثرة مثل "سبائك العسجد"، مقابل ما يُشير إليه بعض الباحثين بنسبه إلى البصرة.

كما يتطرق التقرير إلى نقاط منهجية حيوية، إذ انتقد استخدام بعض الاقتباسات المبتورة أو الخارجة عن سياقها الأصلي، خاصة فيما يتعلق بلقب "بصري" الذي يُستخدم لوصف عثمان بن سند، مؤكدًا أن الالتزام بالأسماء الأصلية التي اختارها المؤلفون ضرورة علمية وثقافية. واعتمد التقرير على سلسلة من الملاحظات المستندة إلى عدة مصادر مثل:

سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد

الدرة الثمينة – نظم العشماوية

أصفي الموارد

نظم العمروسي: أوضح المسالك على مذهب الإمام مالك

الدرة الثمينة في مذهب عالم المدينة

كما تناول سرد الوقائع اعتراضات الدكتور الإبراهيم حول نسب عثمان بن سند والسيد عبد الجليل الطبطبائي، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في الروايات التاريخية المتحيزة. وفي الختام، وردت ردود صريحة منهجية مبنية على المصادر الأصلية لتصحيح المغالطات التاريخية.

إيلاف تعيد نشر هذا التقرير الهام لما يحمله من أهمية في توثيق الهوية التاريخية والثقافية للكويت والخليج، وإبراز مدى التباين في قراءة التاريخ بطريقة نقدية علمية.

قراءة نقدية :

لكتاب لا يُكتب التاريخ مرة واحدة للدكتور عبد الرحمن الابراهيم

بقلم : د. خليفه الوقيان

اطلعت على كتاب الأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن الابراهيم لا يكتب التاريخ مرة واحدة، وهو يضم مقالات عدة . يقول في مقدمة الكتاب: (إن في هذا الكتاب مقالات متنوعة منشورة في العديد من المواقع المتخصصة والمجلات العلمية المختلفة في فترات تباعدت أزمنتها إلا ان موضوعاتها اجتمعت على مزيتين إحداهما : أنها كتبت بقلم ناقد فاحص ، لم يقف عند حدود مجرد النقل والوصف.

وثانيها: أنها قد تخللتها محاولات لإعادة قراءة التاريخ الكويتي والخليجي بشكل ومنهج مباين للمتاح من الأدبيات العربية). (1)



ويقول في نهاية المقدمة: (أسعد برأي القراء وملاحظاتهم ونقدهم، فالنقد البناء يثري العلم، ويوسع الآفاق، ويقوم الاعوجاج ... لذا أرجو ممن يجد خللاً أو لديه نقد أو تصحيح الا يتردد في التواصل عبر البريد الالكتروني). (2)



واستجابة لطلب د.الإبراهيم فسوف أبدي بعض الملاحظات المنهجية عن مقالته ذات العنوان (نسبة الأعيان إلى البلدان في التاريخ الخليجي بين المناهج والأيدلوجيا،العلماء المهاجرون من نجد نموذجاً) لأنه تعرض لوجهة نظري تجاه نسبة عثمان بن سند إلى الكويت أو إلى البصرة بصورة تقتضي الرد الموثق ، إذ انه يسعى لنفي نسبته إلى الكويت. كما تعرض لموضوع نسبة السيد عبد الجليل الطبطبائي إلى أكثر من بلد، وأشار إلى وجهة نظري في هذا الموضوع بصورة مشوهة ، و اقتباسات مبتورة مقتطعة من سياقها ، فضلا عن مخالفته ما ورد في عنوان مقالته (العلماء المهاجرون من نجد نموذجاً) حيث إن عثمان بن سند والسيد عبد الجليل الطبطبائي لم يكونا ممن هاجروا من نجد، وهناك أخطاء أخرى للباحث الكريم تقتضي الرد عليها و تفنيدها. وحيث اني لا أزال أفضل التعامل مع القلم والورق فسوف تكون ملاحظاتي في صورة رد منشور، متاح لكاتب المقالة ؛ مؤلف الكتاب ، وللقراء الذين اطلعوا على آرائه فأصبح من حقهم الاطلاع على ردود من أشار إليهم ، أو انتقد أعمالهم . وسوف يتضمن ردي، او ملاحظاتي إشارات إلى الأخطاء المنهجية التي وقع فيها الكاتب العراقي د.عماد عبد السلام رؤوف فيما كتبه عن سيرة عثمان بن سند، لأن د.الابراهيم اختاره لاعجابه بمنهجه كما يبدو، اذ قال: "هذا ولا يمكن تجاوز ما كتبه المؤرخون العراقيون في التاريخ الحديث في التراجم ، لصلة العراق جغرافيا وثقافياً بالجزيرة العربية، ولعلي اختار ما كتبه الدكتور عماد عبد السلام رؤوف في كتابة "التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني" .(3)



اعتراضات د.الابراهيم

سوف أعرض فيما يلي آراء د.الابراهيم بشأن ما ذكرته عن عثمان بن سند والسيد عبد الجليل الطبطبائي كاملة، غير مبتورة من سياقها، ثم أورد ردي عليها.

يقول د. الابراهيم: «فهل مولد عثمان بن سند في الكويت يجعله كويتياً حتى قبل أن تُسمى الكويت كويتاً» .(4)

ويقول: (كتب عثمان بن سند اسمه كالتالي على كتابه (سبائك العسجد): (عثمان بن سند البصري) ، وتجد هذا الاسم على جميع النسخ المنسوخة عن المخطوط، وحتى المحقق منها) .(5)



ويقول مكرراً مقولته بأن عثمان بن سند سمى نفسه بالبصري : (ولعل السبب هو محاولة إيجاد عمق ثقافي للدول المؤسسة حديثاً) لذا ما انتقد به الوقيان من وصف الطبطبائي "بالبصري" نجد عثمان بن سند يصف نفسه طوعاً بالبصري، كما جاء في كتابه (سبائك العسجد) المطبوع في الهند 1315 هجري). (6)

ويقول: (عوداً على صراع الكويتيين حول نسبة الطبطبائي إلى الكويت الحديثة نجد الوقيان يحاول إضعاف انتساب الطبطبائي إلى الكويت من خلال بعض الشواهد التي لا تدل على ان علاقته بالكويت كانت علاقة كبيرة ، مثل ما ذكره في كتابه «القضية العربية». يقول الشاعر مشيراً إلى تعلقه بالزبارة:

هواي زباري ولست بكاتم ،،،، هواي ولا مصغٍ للاحٍ وعاتب (7)

ويحاول في موضع آخر من الكتاب ان يكمل نقده فيقول : تشير معظم المصادر العراقية إلى ان اسم الشاعر هو عبد الجليل البصري، نسبة إلى مدينة البصرة التي ولد فيها.. أما في كتابه "الثقافة في الكويت، فيقول: ان عثمان بن سند كان موضع خلاف بين الباحثين من حيث نسبته إلى الكويت أو العراق. وكان الطبطبائي محل خلاف بين الباحثين كذلك في نسبته إلى العراق وقطر والبحرين والكويت. وهذا الأمر مألوف بسبب عدم وجود قيود على التنقل. (8)

ويقول د.الابراهيم . وقد حاول أحد أحفاد عبد الجليل الطبطبائي، محمد الطبطبائي في تحقيق ديوان "روض الخل والخليل" أثبات وجود وأثر جده في الكويت من خلال نسبة مسجد في الكويت لجده عبد الجليل الطبطبائي على الرغم من ان الذي بني المسجد ينتسب إلى أسرة مختلفة هي العبدالجليل. ولم يتوقف الأمر عند هذه النقطة كما يذكر الوقيان في كتاب "القضية العربية" بل عجز محمد الطبطبائي عن إيجاد بيت واحد لجده (في مدح الكويت فلم يستطع). (9)



الرد على اعتراضات د.الإبراهيم

الشيخ عثمان بن سند والسيد عبد الجليل الطبطبائي

سوف ابدأ بالاعتذار من القارئ بسبب اضطراري إلى الاستشهاد بنصوص طويلة مما قاله د.الإبراهيم حتى أمكنة من بسط آرائه وانتقاداته كاملة غير منقوصة، أو مبتورة من سياقتها، كما فعل في عرض ما قلته. ثم أقوم بالرد عليه قال د.الابراهيم: "فهل مولد عثمان بن سند في الكويت يجعله كويتياً حتى قبل أن تسمى الكويت كويتا". (10)

واقول: لماذا لا يكون مولد عثمان بن سند في الكويت، و وجوده فيها نحو اربعة عقود من عمره البالغ نحو ستة عقود، وتأليفه كتابا عن أحد وجهائها أحمد بن رزق، وذكره اميرها الشيخ عبد الله بن صباح الاول وتجوله معه في خور عبد الله، وترجمته لبعض الشخصيات الكويتية في كتاب سبائك العسجد، واهتمام علماء الكويت بمؤلفاته مسوغاً لنسبته إلى الكويت، مثلما نسبه البصريون إلى البصرة، والنجديون إلى نجد والزبيريون الى الزبير، والاحسائيون إلى الأحساء؟

اما قول د.الابراهيم قبل ان تسمى الكويت كويتاً فهل يعقل ألا يعرف الباحث، وهو المتخصص في التاريخ ان الكويت عرفت باسمها قبل ان يولد عثمان بن سند ؛ إذ ذكرها بهذا الاسم الرحالة السوري مرتضى بن علوان ، حين مرً بها في العام 1709م، ومن المؤكد أنها عرفت بهذا الاسم قبل مرور مرتضى بن علوان بها.

وثمة مصادر عديدة تشير إلى أن الكويت تأسست في العام (1613) .(11) أما قوله ان السبب - أي سبب عدي عثمان بن سند كويتياً ، وعدَ الاستاذ خالد سعود الزيد السيد عبد الجليل الطبطبائي كويتياً هو محاولة إيجاد عمق ثقافي للدول المؤسسة حديثاً فالرد عليه لو اننا أردنا إيجاد عمق ثقافي لبلدنا لفعلنا مثلما يفعل كثير من اخوتنا العرب، الذين ينسبون آثار الحضارات القديمة إلى دولهم التي نشأت ، واكتسبت اسماءها الحالية في القرن العشرين.

كان بامكاننا ان نتحدث عن آثار حضارة العُبيد، ودلمون والاغريق وغيرها ، المنتشرة في مواقع عديدة من بلادنا، جزيرة فيلكا ، جزيرة عكاز ، الصبية، كاظمة ... الخ " ولكننا لم نفعل ذلك ،وكنت قلت في كتاب الثقافة في الكويت : أما حضارة الانسان منذ العصر البرونزي، وآثار حضارة دلمون وغيرها القائمة في أرض الكويت فلن ننسبها إلى تاريخنا الثقافي الحديث. ونمد من خلالها عمر ثقافتنا الآف السنين، كما فعل كثير من الباحثين في أقطار عربية أخرى ، ذلك ان تلك الآثار تعود الي امم خلت ، منها من نمت إليها بنسب، مثل صناع حضارة دلمون ، وإن كنا لا نمثل الامتداد الثقافي لهم ، بسبب وجود فجوات تاريخية طويلة بيننا وبينهم، ومنها ما ينسب إلى أمم أخرى كالاغريق، الذين مروا ببلادنا، أو أقاموا فيها حيناً من الزمن في حقب سالفة، ومن بينهم من ((اندمجوا مع السكان الاصليين في جزيرة فيلكا، وتعربوا في رأي بعض كبار المؤرخين)) .(12) غير اننا لا نريد ان نعتسف الحقائق، ونستسلم لمغريات مدِّ تاريخنا الثقافي الآف السنين ونحن نؤرخ للثقافة في كيان حديث نشأ في القرن السابع عشر. (13)

يضاف إلى ذلك انني لم استعر علماً مهماً في مجال الشعر، هو السيد عبد الجليل الطبطبائي، وأضيفه إلى تاريخ الحركة الشعرية في الكويت، على الرغم من وجود باحثين کويتيين لهم كل الاحترام - عدوه شاعراً كويتيا، وكنت أرى خلاف ذلك، فإقامته في الزبارة والبحرين امتدت نحو اربعة عقود، كان خلالها في ظل آل خليفة، وكان له دور ثقافي وسياسي مهم في البحرين، وصل الى حدا انه وقع نيابة عن الشيخ سلمان بن احمد. والشيخ عبد الله بن احمد شيخي البحرين معاهدة الصلح المشترك بين بريطانيا وامارات الخليج العربي اما الكويت فلم يقم فيها سوى السنوات العشر الأخيرة من عمره.

ويقول د.الابراهيم " لذا ما انتقد به الوقيان من وصف الطبطبائي بالبصري نجد عثمان بن سند يصف نفسه طوعاً بالبصري ، كما جاء في كتابه سبائك العسجد ) . لم أفهم المقصود بكلمه (انتقد) غير المشكوله فهل هي (أنتِقد) او (انتَقَد) ، وفي كل الأحوال لم أصف الطبطبائي بالبصري واسمه يرد لدي هكذا ( السيد عبد الجليل الطبطبائي ) وليس البصري، ثم اني رجحت انتسابه للبحرين للأسباب التي أشرت إليها. ولست أدري كيف يسمح الباحث لنفسه بتحريف النصوص وتأويلها بعيداً عن مقاصدها .



كان لا بد ان اقوم بتحقيق اسم السيد عبد الجليل ما دمت أترجم له . كما فعلت مع عثمان بن سند وقد احصيت الأسماء التي ذكرتها المصادر ولم اكتف بالاطلاع على غلاف كتاب له ، قلت :

(تشير معظم المصادر العراقية التي اطلعت عليها إلى أن اسم الشاعر هو السيد عبد الجليل البصري .. ويتفق معها في التسمية صاحب فهرس الاعلام ، وصاحب أعيان القرن الثامن عشر.



ولربما أشير إليه أحياناً باسم السيد عبد الجليل، كما جاء في تاريخ الكويت، وصفحات من تاريخ الكويت ومن هنا بدأت الكويت وكذلك ديوانه طبعة بومباي، وطبعة البحرين وطبعة دمشق . وقد يشار اليه باسم عبد الجليل الرفاعي وعبد الجليل بن السيد ياسين الشافعي ، اما اسمه الكامل فهو : السيد عبد الجليل السيد ياسين بن ابراهيم بن طه بن خليل بن صفي الدين الطباطبائي الحسني .(15)



وقد ترك د.الابراهيم كل هذا التحقيق العلمي للأسماء العديدة التي سمي بها السيد عبد الجليل وتعلق بالبصري، الاسم الذي ذكرته مصادر عراقية ، ولم اعتمده فيما كتبت عنه . على الرغم من ان الانتساب للبصرة ليس سبّة . فهي بلد العلم والعلماء.



أما الشق الثاني من الجملة ، وهو (نجد عثمان بن سند يصف نفسه طوعاً بالبصري )... فردي عليه هو ان د.الابراهيم يكتفي -كما يبدو- بالاطلاع على أغلفة مؤلفات عثمان بن سند ، ولا يدخل إلى متنها ، ويتعرف على الاسم الذي يعرف به المؤلف نفسه ، ويذكر اسمه ، وقد حققت أشهر الأسماء التي أطلقت عليه ، وهي : الوائلي والفيلكاوي، والفيلكي ، و البصري والنجدي .. وقلت ولعل التسمية الصحيحة له ، هي التي يختارها هو، ويذكرها في مؤلفاته، وهي (عثمان بن سند)، فحسب . وهذا الاسم هو الذي يتكرر في خطب مؤلفاته أو في ختامها. (16)



يقول في نهايه كتابه، سبائك العسجد " : " يقول موشي بروده، وناظم قلائده و عقوده ... الملتجي إلى كرم الصمد "عثمان بن سند" وفقه الله في القول والعمل ويقول في ختام كتابة أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد " تم كتابة وتبيضاً من يدأ فقر الورى "عثمان بن سند" لاربع خلون من جمادى الآخرة من شهور سنة 1234 هجرية )

ويقول في كتابه " الدرة الثمينة في مذهب عالم المدينة - ( نظم العشماوية ) : وبعد ، فالمشهور بابنِ سند عثمان ) ذو الذنب الذي لم يعدد .. ويقول في كتابه : " نظم العمروسى الموسوم بأوضح المسالك على مذهب الإمام مالك " وبعد، فالمعني بابنِ سند عثمان، عوفي من عيون الحسد ....



كما ان ناسخ الكتاب التزم بالاسم الذي اختاره المؤلف لنفسه ، إذ قال :

هذا كتاب نظم العمروسي الموسوم بأوضح المسالك على مذهب الإمام مالك للامام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة الأديب الأريب الضارب مع الأقدمين بأوفر نصيب من جد في طاعة الله واجتهد الشيخ (عثمان بن سند ) سقى الله ... ومن المحققين لبعض كتب ابن سند من ذكره باسم (عثمان بن سند الوائلي الفيلكاوي ) مثل الاستاذ عبد الرحمن راشد الحقان . الذي حقق كتابه ( الدرة الثمينة في مذهب عالم المدينة، وثمة من أعاد نشر كتابه (سبائك العسجد في أخبار احمد نجل رزق الأسعد ) مع الالتزام بالاسم الذي اختاه المؤلف لنفسه ، وهو( عثمان بن سند )، ومنهم الأستاذ عادل محمد الزنكي .. وفيما يلي صور لما توافر لدي من مؤلفات عثمان بن سند، وفي مقدمتها كتابه (سبائك العسجد) ، الذي استشهد به د.الابراهيم غير مرة، إذ يتبين أنه لم يسم نفسه في ذلك الكتاب البصري .. وكذلك الحال فيما يتعلق ببقية مؤلفاته مثل : أصفي الموارد والدرة الثمينة ، وأوضح المسالك ..... أما الأسماء التي يضعها النساخ أو الناشرون للكتب فلا تعد بديلا للاسم الذي اختاره المؤلف لنفسه . وثمة محققون التزموا بالاسم الذي اختاره المؤلف ..











(1) كتاب : سبائك العسجد

في أخبار احمد نجل رزق الأسعد







(2) كتاب : الدرة الثمينة

نظم العشماوية









(3) كتاب : أصفي الموارد









4) كتاب: نظم العمروسي

أوضح المسالك علي مذهب الامام مالك







(5) كتاب : الدرة الثمينة في مذهب عالم المدينة

نظم العشماوية





