إيلاف من لندن: نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً خاصاً لفيلم "أطياف ذلك الضوء" عن شخصية الشاعر سلطان العويس بمناسبة مرور 100 عام على ولاته، أخرجته الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، وذلك في سينما ماكس بمركز وافي بدبي، حيث حضره نخبة من المثقفين والفنانين والكتاب والصحفيين، يتقدمهم عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء المؤسسة و بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعدد من الشخصيات العامة.

وقبل العرض وجهت المخرجة نجوم الغانم الشكر لكل العاملين في صناعة الفيلم وخصت المحررة آن دي مو بتحية خاصة لما بذلته من جهد كبير في العمل، وتحدثت الغانم عن ظروف العمل في الفيلم وآلية التعامل مع مادة أرشيفية وتحويلها إلى مادة حية من خلال مزجها بالواقع المعاصر، حيث رسم المشاركون في الفيلم صورة بانورامية لشخصية سلطان العويس من خلال شهاداتهم التي حملت معلومات عن حياته وشعره وتجارته وأعماله الخيرية فضلاً عن إرهاصات تأسيس جائزة العويس الثقافية.

وقد لاقى الفيلم الذي بلغت مدته 60 دقيقة إعجاباً واستحساناً كبيراً لدى الحاضرين الذين أثنوا على عمل المخرجة نجوم الغانم والتي طرحت خلال الفيلم رؤية فنية مغايرة بدأت بخطوط لوحة عامة لملامح وجه سلطان العويس تتطور الوانها مع المزيد من الشهادات لشخصيات الفيلم ومع نهاية العرض اتضحت معالم اللوحة، وكأنها رسمت صورة صوتية بصرية للشاعر سلطان العويس على التوازي مع اللون والمداخلات الصوتية لكل شخصية من شخصيات الفيلم.

شارك في رسم ملامح سلطان العويس سينمائياً كل من:

حميد بن ناصر العويس و محمد المر وبلال البدور وعبد الحميد أحمد وإبراهيم الهاشمي وعبد الإله عبد القادر ومحمود نور، حيث تناول كل من جانبه علاقته بسلطان العويس أو معرفته بنشاطه الثقافي أو التجاري أو مآثره الإنسانية، وقد تمازجت تلك الشهادات بشكل هارموني لتسرد قصة حياته حسب إيقاع الفيلم الذي وصفه بعض الحاضرين بقصيدة سينمائية عذبة.

يذكر أن مؤسسة العويس قدمت منذ يناير الماضي برنامجاً شاملاً للاحتفال بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس ـ حيث أعلنت منظمة اليونسكو عام 2025 عاماً للاحتفاء به ـ اشتمل على فعاليات متنوعة، مثل رفع قيمة الجائزة الثقافية إلى 150 ألف دولار لكل حقل، وإنتاج أفلام وإصدار كتب وترجمات، وإقامة معارض فنية، وإصدار طوابع وعملات تذكارية، وحفلات موسيقية وغيرها.