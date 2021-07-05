قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



في عام 2004، سافر جيف بيزوس ومستشاره الفني كولين بريار معًا إلى مدينة تاكوما، على بعد ساعة جنوب سياتل في ولاية واشنطن.

في ذلك الوقت كانت أمازون شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وتوجه بيزوس وبريار إلى مركز خدمات العملاء في أمازون - حيث أمضيا يومين كوكلاء لخدمة العملاء.

وقال بريار: "كان جيف يتلقى المكالمات بنفسه بالفعل". يتذكر أن شكوى على منتج واحد على وجه الخصوص استمرت في الظهور. وأضاف "اتسعت عينا جيف اندهاشا".

كان بيزوس محبطًا. من الواضح أنه كان هناك خطأ ما في المنتج، لكن لم يتم تصعيده. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسل رسالة بريد إلكتروني يطلب طرقًا أكثر فاعلية للإبلاغ عن المنتجات المعيبة.

Getty Images

في ذلك الوقت، طور بيزوس سلسلة من مبادئ القيادة غير العادية، والتي يجادل البعض بأنها العمود الفقري لنجاحه. يعتقد البعض الآخر أنهم يتحدثون إلى كل ما هو خطأ في Big Tech.

يتنحى جيف بيزوس عن منصبه كرئيس لشركة أمازون يوم الاثنين، بالضبط بعد 27 عامًا من تأسيسها.

تحدث إلى أي شخص سبق له العمل في أمازون، ولن تضطر إلى الانتظار طويلاً قبل أن تسمع عبارة "هوس العملاء".

لم يكن بيزوس يبحث عن ربح سريع، فالنسبة له لكي تكون الشركة ناجحة، يجب أن يكون لديها عملاء سعداء، بأي ثمن تقريبًا.

بدأت نادية شورابورة العمل في أمازون في عام 2004. ثم تمت دعوتها للانضمام إلى "فريق S"، فريق النخبة لمديري أمازون، المجلس الإداري الأول. لكن عندما بدأت، اعتقدت أنها ستُطرد على الفور.

قالت "لقد ارتكبت أكبر خطأ في حياتي خلال ذروة عيد الميلاد".

طلبت شرابورة وضع المنتجات الرئيسية على أرفف المستودعات التي كانت مرتفعة للغاية. وأدى ذلك إلى أن يستغرق الأمر وقتًا ومالًا للحصول على المنتجات المناسبة من الرفوف.

وقالت "لقد توصلت إلى طريقة ذكية لنخسر أقل قدر ممكن من المال، ونقوم بإصلاح المشكلة نوعًا ما. ولكن عندما تحدثت إلى جيف حول ذلك، نظر إلي وقال،" أنت تفكرين في كل هذا بشكل خاطئ".

وقال "أنت تفكرين في كيفية تحسين طرق الحصول على المال هنا. أصلحي المشكلة للعملاء، ثم عودي إليّ في غضون أسابيع قليلة وأخبريني بالتكلفة".

مزاعم صادمة

لبيزوس الكثير من المنتقدين. في الشهر الماضي ، زعم مقال صادم من موقع ProPublica أنه شاهد الإقرارات الضريبية لبيزوس، وزعم أن بيزوس لم يدفع أي ضريبة في عامي 2007 و 2011.

لم تحسن القصص السلبية الأخرى عن أمازون، وقسوتها ، واتهامها بممارسة الاحتكار، سمعة بيزوس.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعملون معه عن كثب لا يوافقون على وصفه بأنه غير مهتم أو أناني.

بالنسبة لهم هو صاحب رؤية تجارية، رجل ذو تركيز فريد ابتكر فلسفة عمل أسطورية وشركة تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار تقريبًا (1.3 تريليون جنيه إسترليني).

قاعدة فطيرتي البيتزا

يحب بيزوس الفرق الصغيرة. لديه قاعدة للحفاظ على إنتاجية الاجتماعات: عليك أن تتأكد من أنه يمكنك إطعام المجموعة بأكملها بفطيرتين من البيتزا.

يكره بيزوس عروض باوربوينت PowerPoint، ويفضل بدلاً من ذلك المذكرات المكتوبة للمديرين التنفيذيين لمناقشتها.

لتجنب ألا يكون للشخصيات المهيمنة الكثير من النفوذ، فإنه يدور حول المجموعة بأكملها في الاجتماع ، ويسأل الجميع عن شعورهم حيال سؤال ما.

والأشخاص الذين يعرفونه يقولون إنه يحب أولئك الذين يقاومون. يقول شرابورة: "كنا نتجادل ويعلو صوتنا".

وقالت "كل شيء منفتح للغاية ، وواضح وصريح، والمحادثات محتدمة وعاطفية للغاية. لكن الأمر يتعلق بالموضوع، وليس ضد الشخص أبدًا".

لدى أمازون لائحة من 14 "مبدأ للقيادة". أحد هذ المبادئ هو "امتلاك الشجاعة للاختلاف".

ويبدو أن بيزوس يريد حقًا تعزيز تلك الثقافة على مستوى أعلى. يقول المبدأ إنه يجب على القادة "عدم المساومة من أجل التماسك الاجتماعي".

ولكن توجد تساؤلات عما إذا كانت هذه الفلسفة يتم تفسيرها دائمًا بشكل صحيح في أمازون.

بيزوس من محبي الهندسة والاختراعات والآلات. إنه مهووس بالمقاييس - وهي ليست سمة سيئة في عالم الخدمات اللوجستية. لكن منتقديه يقولون إن الهوس له تكاليف بشرية، لا سيما في مستودعات أمازون العديدة.

وأثناء المحاولة الفاشلة التي قام بها عمال أمازون في بيسيمر، ألاباما ، لتشكيل نقابة، تحدثت إلى العديد من العمال الذين قالوا إنهم شعروا بأنهم "ترس في آلة". قد يصف آخرون الشعور بأنهم "مراقبون باستمرار".

لكن على المستويات العليا، يبدو أسلوب إدارة بيزوس مختلفًا. يحب أن تتمتع فرقه بالاستقلالية التي يعتقد أنها تعزز الابتكار.

لم يكن لخدمة الحوسبة السحابية الناجحة لأمازون، علاقة كبيرة بنشاط الشركة الرئيسي: التجارة الإلكترونية.

وعلى الرغم من ذلك أيد بيزوس الفكرة، حيث منح موظفه الموثوق به آندي جاسي الحرية ورأس المال لبدء إنشاء شركة داخل شركة. ينظر بيزوس إلى جاسي على أنه رائد أعمال، وليس مجرد مدير، وهو جزء أساسي من أسباب توليه قيادة أمازون خلفا لبيزوس.

Reuters آندي جاسي

تقول شرابورة: "من السهل أن تكون شجاعًا عندما تكون شركة ناشئة". "مع تقدمك ، يصبح من الصعب أن تكون شجاعًا، لأنك الآن تخاطر كثيرًا. لقد كان دائمًا شجاعًا للغاية".

ويقول الأشخاص الذين يعرفونه أن بيزوس يحب التعامل مع المشكلات "بطريقة عكسية".

في مرحلة التخطيط، تعمل الفرق على إجراء جدول زمني عكسي: ابدأ بما بالخطوة النهائية ثم اعمل بشكل عكسي.

وتقول شرابورة "أول شيء يفعله الفريق هو كتابة بيان صحفي، وعادة ما يكون آخر شيء تكتبه الشركات".

ولطالما تعامل بيزوس مع العمل بسياسة بعد النظر والنفس الطويل. وغالبًا ما يستخدم الأشخاص المقربون منه كلمة "منهجي" لوصف تفضيله سعادة العملاء على العميل تحقيق ربح سريع.

وكان بيزوس مفتونًا دائمًا بالسفر إلى الفضاء، ويهدف في وقت لاحق من هذا الشهر إلى السفر إلى الفضاء على متن أول رحلة مأهولة تنظمها شركته بلو أوريجين Blue Origin.

Reuters بيزوس أمام مركبة تابعة لشركة بلو أوريجين

وقد وقع أكثر من 150 ألف شخص عريضة تدعو لعدم السماح له بالعودة إلى الأرض، لكن مهما كان رأيك فيه، فقد أثبت بيزوس أنه قائد ذكي للغاية وقادر، شخص مختلف عن الطريقة التي تعمل بها الشركات في جميع أنحاء العالم.