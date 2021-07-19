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إيلاف من بيروت: هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط دون 70 دولار للبرميل لخامي برنت وغرب تكساس بعد ما وصلت في بداية يوليو الجاري لأعلى مستوى منذ 2014 للخام الأميركي، إذ تاتي تراجعات اليوم الاثنين رغم عودة تحالف أوبك+ للسيطرة على سوق النفط بعد خلافات هددت تماسك التحالف.

وبحسب موقع "الشرق"، انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليمات سبتمبر لمستوى 67 دولار للبرميل تقريباً بانخفاض تجاوزت نسبته 6% عن إغلاق يوم الجمعة، وكذلك هبط خام برنت لمستوى 69 دولار للبرميل تقريباً لعقود سبتمبر.

وجاء التراجع وسط موجة حمراء اجتاحت الأسواق العالمية مع المخاوف من عودة الاغلاقات الاقتصادية في ظل تصاعد أعداد المصابين بمتحور دلتا الأكثر انتشاراً.

هبط مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 2%، بعد هبوط مؤشرات الأسواق الأوروبية بنسبة تقترب من 3% بقيادة داكس الألماني وفوتسي البريطاني.

اتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس لتلبية الطلب على الخام مع تعافي الاقتصادات.

في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، قال إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في "سيتي غروب"، إن حجم الطلب في السوق يفوق العرض بشكلٍ كبير، وسيتحوّل العرض الإضافي بمقدار 400 ألف إلى إضافة زهيدة. مشيراً إلى أن الطلب يرتفع بقوة رغم تفاقم جائحة كورونا في أجزاء من العالم، وقد ترتفع أسعار النفط أكثر بحلول نهاية فصل الصيف.

فيما ترى مجموعة "غولدمان ساكس" أن الاتفاق يدعم وجهة نظرها واستنتاجاتها بشأن النفط، مُحذرةً من إمكانية تقلُّب الأسعار على المدى القريب وسط المخاوف من مُتحوّر "دلتا" لفيروس كورونا، على حد قول المحللين في مذكرة، بما فيهم داميان كورفالين. كما ترى المذكرة أن الزيادة المخطط لها في الإنتاج كانت معتدلة وستُبقي السوق في حالة عجز.