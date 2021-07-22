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سانتياغو: تعتزم "نستله" تغيير إسم بسكويتها الشهير "نيغريتا" (الذي يعني بالاسبانية عبدة سوداء صغيرة) بعد أكثر من 60 سنة من تسويقه في تشيلي، وذلك تماشيا مع "ثقافة الاحترام وعدم التمييز" التي تسعى إلى الترويج لها، بحسب ما أعلنت المجموعة العملاقة في الصناعة الغذائية.

"تشوكيتا"



وقد قرّرت "نستله"، في إطار استراتيجيتها العالمية لمراجعة محفظتها التي تضمّ أكثر من ألفي ماركة و25 ألف منتج، تغيير إسم ماركتها الشهيرة "نيغريتا" إلى "تشوكيتا"، وفق البيان الصادر عن الشركة المتعددة الجنسيات.

وسيحمل هذا البسكويت بطعم الفانيلا المغطّس بالشوكولا إسما جديدًا اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر نتيجة "عملية تقييم أجرتها الشركة بهدف تحديد المفاهيم التي قد تكون غير لائقة، نسبة إلى ارتباطها بقوالب نمطية وتصوّرات ثقافية".

وراعت الشركة في تقييمها هذا "حساسيات المجموعات الاجتماعية المختلفة في كلّ البلدان التي لها فروع فيها وخلصت إلى أن علامة "نيغريتا" التي أبصرت النور قبل أكثر من 60 سنة في سياق مختلف تمامًا ينبغي أن تُستبدل".



ويحيل الاسم الجديد إلى "طعم الشوكولا الذي يميّز البسكويت بصيغة التصغير التي تدلّ في تشيلي إلى معاملة تحبّب".

وفي السنوات الأولى من تسويق هذه المنتجات على الصعيد المحلي، كانت تظهر امرأة سوداء الوجه على غلافها.

وقد أثار تغيير إسم الماركة ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا على "تويتر" حيث بات وسم #نستله من الكلمات الأكثر تداولًا. واعتبر البعض أن هذا القرار يدلّ على "نهاية حقبة"، في حين رأي فيه آخرون "أدلجة" استغلالية.