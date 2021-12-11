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لاهاي: أيد مساهمو شل بأغلبية واسعة الجمعة خطة نقل مقر شركة النفط العملاقة من هولندا إلى بريطانيا وإلغاء عبارة "رويال داتش" من اسمها.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة أندرو ماكنزي بـ"الدعم الباهر من المساهمين" بعد أن صوتوا بنسبة 99,77 في المئة لصالح الخطة في اجتماع عقد في روتردام.

وتقول أكبر شركة طاقة في أوروبا إن هذه الخطوة من شأنها تبسيط ترتيبات الضرائب وتوزيع الأرباح، وتسريع انتقالها من الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحترار المناخي.

وقالت الحكومة الهولندية إنها "فوجئت بشكل غير سار" بالخطة، بينما أشادت بها بريطانيا باعتبارها علامة على الثقة بالاقتصاد البريطاني بعد خروج البلد من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكنزي في بيان إن الخطوة "ستعزز تنافسية شل وتسرع توزيع الأرباح وتنفيذ استراتيجيتها لتصبح شركة طاقة بدون انبعاثات بحلول عام 2050".

وأوضح أنه يتعين على مجلس إدارة شل الموافقة رسميا على الخطة قبل أن تدخل حيز التنفيذ "في أقرب وقت عمليا".

ونفى ماكنزي في وقت سابق خلال جلسة أسئلة من المساهمين أن تكون الخطوة مدفوعة بقرار محكمة هولندية صدر هذا العام يقضي بأن على شركة شل خفض انبعاثاتها.

لكنه أقر بأن قرار الحكومة الهولندية التخلي عن برنامج إلغاء ضريبة الأرباح على الشركات الكبرى كان أحد دوافع القرار.

وبموجب الخطة، ستغير شل مقر إقامتها الضريبي وتنقل كبار مسؤوليها التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي بن فان بيردن من لاهاي إلى لندن. وسيبقى موظفوها البالغ عددهم 8500 في هولندا.