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إيلاف من دبي: شهدت السعودية تدفق 17.36 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، بحسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي السعودي.

بذلك، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنهاية الربع الثالث 2021 نحو 971.8 مليار ريال مقابل 906.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وفقًا لموقع "الشرق".

وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنسبة 19.9% خلال الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي. وتُعدُّ هذه الزيادة الأعلى منذ الربع الرابع من العام 2019. ووصل رصيد الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 2.38 تريليون ريال، بما يمثل أعلى مستوى منذ العام 2012 تاريخ بدء توفر البيانات. في حين كان حجمها 1.98 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2020.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بلغ عدد التراخيص للمشاريع الاستثمارية الجديدة 575 ترخيصاً في الربع الثاني من العام، بنمو 20% عن الربع الأول من 2021. واللافت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع غير النفطي بلغت حوالي 760 مليون دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام.

إلى ذلك، سجّلت المحافظ الاستثمارية الأجنبية في البورصة السعودية ارتفاعاً بلغ 14.2% خلال الربع الثاني من 2021، ليصل حجمها الإجمالي إلى 57.8 مليار دولار.