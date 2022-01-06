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نيويورك: طلبت شركة "اليجنت اير" للطيران الأميركية المنخفضة التكلفة 50 طائرة بوينغ من طراز "737 ماكس" وطرحت خيار شراء 50 طائرة إضافية من النوع نفسه، بحسب ما جاء في بيان الأربعاء.

وتشكل هذه الصفقة من جانب شركة لا تشغل حاليًا سوى طائرات ايرباص من نوع "ايه 319" و"ايه 320"، نبأ سارا جديدا للشركة المصنّعة الأميركية التي خسرت منتصف كانون الأول/ديسمبر صفقات ضخمة مع زبونين قديمين لها هما "اير فرانس - كاي ال ام" و"كوانتاس" لصالح منافستها الأوروبية "ايرباص".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "اليجنت اير" موريس غالاغر في بيان "حتى لو كان قلب استراتيجيتنا لا يزال يرتكز على شراء الطائرات المستعملة، إلا أن ضخّ ما يصل إلى مئة طائرة من طراز 737 صادرة بشكل مباشر من المصنّع سيأتي بفوائد كثيرة في المستقبل".

ستسهلك الطائرات الجديدة أيضًا كيروسين أقلّ بنسبة 20% من الكمية التي تستهلكها الطائرات الحالية في أسطول "اليجنت اير".

وكان قد أوقف تشغيل طائرات "737 ماكس" في آذار/مارس 2019 بعد حادثين متتاليين أسفرا عن 346 قتيلًا قبل أن تُعاد إلى الخدمة تدريجا اعتبارًا من أواخر العام 2020.