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استخدمت طائرات تركية مسلحة بدون طيار لتدمير عدة مركبات دفاع جوي روسية الصنع تعمل في سوريا. ذلك لم يمنع روسيا من التعبير عن اهتمامها بالطائرات بدون طيار التركية.

إيلاف من بيروت: صادرات الأسلحة هي الأعمال التجارية الكبيرة حقا، وتمثل ما يقدر بنحو 27 مليار دولار في عام 2019. الولايات المتحدة لا تزال المصدر الأول، ثم الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، وألمانيا، وشكلت تلك الدول 78.92 فى المئة من اجمالى الصادرات في جميع أنحاء العالم.

هذا لا يعني أن هذه الدول هي وحدها المصدرة للسلاح. زادت روسيا وارداتها من الأسلحة، وورد أن موسكو قد توشك أن تصبح عميلًا لتركيا، تشتري منها طائرات بدون طيار، بعدما أصبحت تركيا منتجًا ومستخدمًا رئيسيًا وبائعاً مهماً لهذه الطائرات المسيّرة. بدأت شركة صناعة الطيران التركية في تطوير طائرات بدون طيار في عام 2013 بعد توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة. طورت تركيا لاحقًا Anka-S ، وهو نموج مماثل تقريبًا لطائرة Reaper بدون طيار التابعة لسلاح الجو الأميركي.

يبلغ طول Anka-S نحو 26 قدمًا مع حمولة تبلغ 400 رطل تقريبًا ، وتحمل هذه الطائرة التي يتم التحكم فيه بالأقمار الصناعية رادارًا بفتحة اصطناعية وراداراً مؤشراً ورادارًا يتحرك على الأرض للكشف عن الأهداف الأرضية وتحديدها وتتبعها. وقد استخدمت طائرات تركية مسلحة بدون طيار لتدمير مركبات دفاع جوي روسية الصنع في سوريا. نفت موسكو هذه المزاعم، لكن ذلك لم يمنع روسيا من التعبير عن اهتمامها بالطائرات بدون طيار التركية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لا مشكلة في بيع الطائرات المسيرة أو غيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية التركية إلى روسيا. اضاف جاويش أوغلو لقناة هابر ترك التلفزيونية أن تركيا تبيع طائراتها بدون طيار لمن يحتاجونها. كانت النقطة الشائكة أنه في عام 2019 باعت تركيا طائراتها بدون طيار Bayraktar TB2 إلى أوكرانيا ، التي خططت لتزويدها بالذخائر الدقيقة الموجهة من طراز MAM-L.

في أكتوبر 2020، قال فاديم نوزدريا، مدير عام شركة Ukrspetsexport الأوكرانية، إن كييف مهتمة أيضًا بالإنتاج المشترك لطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar. وطلبت أوكرانيا الطائرات بدون طيار في يناير 2019، وتم التسليم الأول في يونيو من نفس العام. الآن، بعد عامين من التدريب، تعمل الطائرات بدون طيار الآن وتم استخدامها في مهمة استطلاع فوق منطقة دونباس في وقت سابق من هذا الشهر.

على الرغم من حقيقة أن الطائرات بدون طيار تحلق عالياً ، قال جاويش أوغلو التركي إن الصفقة مع أوكرانيا يجب ألا تقف في طريق البيع المحتمل لروسيا. وأضاف أن "الاتفاق مع أوكرانيا لا يستهدف روسيا. وإذا كانت روسيا بحاجة إلى شراء منتجاتنا، فيمكنها شرائها، تمامًا مثلما اشترينا سابقًا S-400 [أنظمة دفاع جوي]."

كما أكد أوغلو مجددًا أن تركيا تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن شراء الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي S-400 حتى مع احتجاج الولايات المتحدة وشركاء آخرين في الناتو علنًا على استحواذ أنقرة على المنصة. تم طرد تركيا من برنامج Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter، حيث قالت الولايات المتحدة إن S-400 و F-35 غير متوافقين، وإذا قامت تركيا بتشغيل كليهما، فسيؤدي ذلك إلى تعريض أمن الجيل الخامس للطائرة الشبح للخطر.