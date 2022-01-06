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برلين: صنّفت الهيئة الألمانية الناظمة لمكافحة الاحتكار الأربعاء غوغل على أنها شركة "بالغة الأهمية بالنسبة للأسواق"، في خطوة تمهّد الطريق للسلطات لمنع أي انشطة تعيق التنافسية تقوم بها.

ويعد القرار الأول من نوعه بعدما دخل تعديل على قانون التنافسية الألماني حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2021، يسمح للسلطات بالتدخل مبكرا، خصوصا ضد الشركات الرقمية العملاقة.

وقال رئيس سلطة الكارتلات الاتحادية أندرياس موندت في بيان "هذه خطوة مهمة للغاية نظرا إلى أنه بناء على هذا القرار، سيكون بإمكان سلطة الكارتلات الاتحادية القيام بتحرّك ضد ممارسات محددة مناهضة للتنافسية تقوم بها غوغل".

على مدى العام الماضي، باشرت السلطات التحقيق بشأن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أمازون وفيسبوك.

وفي ما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بغوغل، أفاد موندت أن الهيئة تنظر في الكيفية التي تعالج الشركة من خلالها البيانات الشخصية.

كما تدرس Google News Showcase التابعة للمجموعة الأميركية والتي أطلقت عام 2020 في ألمانيا وتسمح للناشرين بنشر المحتوى الصحافي بشكل بارز أكثر على الإنترنت.

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى رقابة أكثر تشددا على مستوى العالم على خلفية ازدياد هيمنتها وممارساتها الضريبية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، خسرت غوغل دعوى استئناف في ثاني أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ضد غرامة قدرها 2,4 مليار يورو (2,8 مليار دولار) فرضتها بروكسل لانتهاكها هيمنة محركها البحثي.