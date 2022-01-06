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طوكيو: اكتست الشوارع والمباني في طوكيو بالثلوج الخميس، في حدثٍ نادر خلال السنوات الأخيرة أدى إلى إلغاء أكثر من مئة رحلة طيران داخلية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن 10 سنتيمترات من الثلوج يمكن أن تتساقط خلال 12 ساعة، خلال بث إنذارها الأول منذ العام 2018 معلنةً تساقط ثلوج كثيف في منطقة طوكيو.

وأكد مسؤول في مطار هانيدا، أحد مطارين في العاصمة اليابانية، لفرانس برس أن 118 رحلة داخلية- 66 مغادرة و53 قادمة- تم إلغاؤها من دون أن يتمكن من تحديد عدد الركاب الذين تضرروا جراء ذلك.

وأكد مسؤول آخر أنه لم يتم إلغاء أي رحلة دولية.



قطارٌ يقترب من المحطة بينما تتساقط الثلوج في طوكيو

قطارات

وأعلنت شركة السكك الحديدية "جاي ار ايست" على موقعها الإلكتروني تأخير بعض القطارات في ضواحي طوكيو.

وبدا معظم المارة في الحي التجاري الذي يضم المتاجر الفاخرة في غينزا، على عجلة من أمرهم، وقد احتموا بمظلاتهم وحرصوا على عدم الانزلاق.

لكن بعضهم أراد الاستمتاع بهذه المشاهد غير العادية، ومنهم شيغيكو ناغاهاما 73 عاماً، التي التقاها مراسل فرانس برس بينما كانت تلتقط صوراً لواجهة مسرح كابوكيزا، المكان البارز للمسرح التقليدي الياباني كابوكي ذو السطوح المنحنية والمكسوة بالثلوج.

وقالت "إنه منظر جميل. الثلوج تمنح جانباً رائعاً، برأيي".