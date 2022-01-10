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إيلاف من بيروت: ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات في كازاخستان وليبيا، حيث أدى ذلك إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 81.91 دولار للبرميل الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 79.05 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت 5 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد، بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى 729 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في كانون الأول/ديسمبر، وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.