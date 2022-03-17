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إيلاف من بيروت: يهدد الغزو الروسي لأوكرانيا بسحب البساط من تحت الانتعاش الاقتصادي الأميركي. فقد مر الأميركيون للتو باضطراب اقتصادي هائل. لا يزال الانتعاش هشًا بعد الجائحة، فسلاسل التوريد لم تتعاف تماما، والتضخم عند مستويات قياسية. والآن، تضاف تداعيات الحرب نفسها والعقوبات الاقتصادية المعوقة المفروضة على روسيا بسبب هجومها غير المبرر على أوكرانيا.

تقول إميلي بيك في موقع "أكسيوس" الأميركي: "لم نقم بفصل اقتصاد كبير ومترابط مثل الاقتصاد الروسي عن النسيج الاقتصادي العالمي فحسب، فالاقتصاد الروسي نفسه يترنح، على النحو المنشود، لكن لا يمكنك القيام بهذا العمل من دون الإضرار بنفسك".

فسيكون هناك المزيد من الاضطرابات في تدفق السلع والأموال. مجال الطاقة هو نقطة الألم الرئيسية، وستشعر به أوروبا بشدة. فالاتحاد الأوروبي يحصل على 45 في المئة من غازه الطبيعي من روسيا. وعلى الرغم من أن العقوبات لم تقطع الإمدادات عن الاتحاد الأوروبي بعد، فإن الأسعار آخذة في الارتفاع تحسبًا لأي اضطراب. تعمل الطاقة في سوق عالمية، لذلك إذا كان هناك مشكلة في جزء من العالم، سيشعر بها الجميع.

وبحسب بيك، ترتفع أسعار البنزين والنفط في الولايات المتحدة، حيث تتكيف أسواق الطاقة مع الحياة من دون إمدادات روسيا. والحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على واردات الطاقة الروسية، وتم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، سيضع مزيدًا من الضغط على النظام العلمي، على الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد نسبة صغيرة فقط من النفط من روسيا.

في مجال السيارات، ارتفاع أسعار المعادن المنتجة في روسيا ، مثل البلاديوم والنيكل ، ستزيد التضخم في الولايات المتحدة بشكل أبطأ. وما يزيد الطين بلة تفاقم مشكلة رقائق الكمبيوتر ما بعد حقبة الوباء التي ما زال الأميركيون يتعاملون معها، ما أدى أيضًا إلى إبطاء إنتاج السيارات.

غذائياً، تنتج روسيا وأوكرانيا الكثير من القمح، والأسعار ترتفع بالفعل. الولايات المتحدة ليست مستوردًا رئيسيًا، لكن الاضطراب على الجانب الآخر من الكوكب ليس خبراً جيداً في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل. الجميع يتوقع المزيد من الأزمات، حيث يمكن أن تؤدي قيود الطاقة ونقص السلع إلى تقليص التصنيع.

تقول بيك: "يجب مراقبة الأسواق المالية المتوترة بسبب انخفاض الأسهم، فمؤشر S&P 500 يشهد تقلبًا متزايدًا، ويراقب المستثمرون الخسائر المحتملة في المؤسسات المالية الكبرى. وتتدفق المعلومات حول مدى تعرض البنوك والشركات المالية للخسارة بسبب الأصول الروسية".

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن صناديق "بلاك روك" خسرت بالفعل ما يقرب من 17 مليار دولار في الأوراق المالية الروسية.ويمكن أن يؤثر اضطراب السوق في قيمة حسابات التقاعد أو المدخرات الأخرى.

لكن، في الوقت الحالي، ثمة أسباب تدعو للتفاؤل. فمعدل البطالة منخفض، وسوق العمل ناشطة باستمرار، ويملك الناس مالاً لينفقوه.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "أكسيوس" الأميركي