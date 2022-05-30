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اوسلو: أعلنت الإثنين شركة طيران "نورويجان إير شاتل" النروجية للسفر المنخفض التكلفة أنها تعتزم شراء 50 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، في جرعة دعم إضافية لصانع الطائرات الأميركي المأزوم منذ تحطّم اثنتين من طائراته.

وجاء في بيان للشركة النروجية أن الطائرات الخمسين سيتم تسليمها بين العامين 2025 و2028، وهي تقريبا الفترة نفسها التي تنتهي فيها عقودها التأجيرية، مشيرة إلى أن الصفقة تتضمن خيارا لشراء 30 طائرة إضافية.

تبعث الطلبية على الارتياح لدى بوينغ وخصوصا لدى القسم المعني بتطوير الطراز 737 ماكس 8 الذي منع من التحليق لمدة 20 شهرا بعد مصرع 346 شخصا من جراء تحطّم طائرتين من هذا الطراز.

وتخوض "نورويجان" و"بوينغ" نزاعا قضائيا منذ سنوات، وتطالب الشركة النروجية الصانع الأميركي بتعويضات بسبب المشاكل المتصلة بطائرات الطرازين 737 ماكس و787 دريملاينر للمسافات البعيدة.

ولم تكشف "نورويجان" الإثنين إن كانت الطلبية تندرج في إطار تسوية النزاع.

وقالت الشركة النروجية إن الصفقة خاضعة لـ"شروط إتمام عدة"، آملة بأن تُنجز بنهاية حزيران/يونيو.

حاليا تشغّل "نورويجان" 61 طائرة، وهي تسعى إلى زيادة أسطولها إلى 70 طائرة هذا الصيف وإلى 85 طائرة في الصيف المقبل.

بعدما واجهت صعوبات من جراء خطط توسّع مفرطة التفاؤل ومشاكل تقنية وتداعيات جائحة كوفيد-19، تمكّنت الشركة بشق النفس من تجنّب الإفلاس العام الماضي عبر عملية إعادة هيكلة موسّعة أدت إلى نتائج عدة من بينها التخلي عن رحلات المسافات البعيدة وتقليص أسطولها وإلغاء طلبيات شراء عدة.

في المقابل، تعزز طلبية "نورويجان" مسار تعافي طراز 737 ماكس الذي طلبت مجموعة "إنترناشونال إيرلانينز غروب" المالكة لخطوط الطيران البريطانية "بريتيز إيرويز"، شراء 50 طائرة منه مع إمكان رفع العدد إلى 150.