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لاهاي: أعلنت الحكومة الهولندية الأربعاء عن مشروع مشترك مع المانيا للتنقيب عن حقول غاز جديدة في بحر الشمال، بعد يوم من قطع روسيا إمدادات الغاز عنها.

وقالت الحكومة في بيان إن نائب وزير التعدين هانز فييلبريف "أصدر تراخيص للجانب الهولندي اليوم"، مضيفة أن "العمل جار على إجراءات معجلة لإصدار التراخيص المطلوبة" في المانيا.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الهولندية أن "الحكومة تدعم استخراج الغاز من بحر الشمال بهدف، على سبيل المثال، الحصول على كميات غاز كافية لتدفئة منازلنا".

هذا المشروع المثير للجدل للتنقيب عن الغاز على بعد نحو 11 ميلًا بحرية (19 كيلومترا) قبالة السواحل الهولندية والالمانية ليس جديدا، لكنه بات ملحا بعد إعلان شركة غازبروم الروسية الثلاثاء وقف جميع إمداداتها من الغاز إلى هولندا.

الدفع بالروبل

وجاء القرار الروسي ردا على رفض شركة غازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز بالروبل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت ولاية ساكسونيا السفلى الالمانية قد قررت قبل عام عدم إصدار تراخيص للتنقيب قرب جزيرتي شيرمونيكوغ وبوركام لأسباب بيئية، لكن مخاوف بهذا الصدد لا تزال ماثلة لدى منظمات بيئية هولندية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمناخ الهولندية الى أن الولاية الألمانية "اتخذت الآن قرارا مغايرا بسبب الحرب في أوكرانيا".

وأضافت أنه من المتوقع استخراج الغاز بحلول عام 2024 من منصة سيتم تشغيلها بواسطة محطة طاقة قريبة تعمل على الرياح.