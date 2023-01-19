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إيلاف من دافوس: قبل عقد من الزمان، اجتمع سماسرة النفوذ السياسي وكبار الشخصيات في الشركات هنا في جبال الألب السويسرية تحت عنوان متفائل. لقد كان وقت "الديناميكية المرنة". هكذا أعلن منظمو اجتماع عام 2013 للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضحوا أنه بعد متاعب الأزمة المالية العالمية، كان العالم آنذاك في مرحلة "ما بعد الأزمة". كان لزاما على النخب المجتمعة في دافوس أن تبدأ بإصلاحات أخرى في خدمة "الاستدامة" الاقتصادية و "التنافسية"، وهاتان من الكلمات الرئيسية الدائمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تستفيد من العقيدة الليبرالية التي تكمن وراء إجراءاتها لفترة طويلة، حيث لا تحتاج الرغبة في فعل الخير تتداخل مع هوامش الربح.

أزمة دائمة

الكلام الآن عن "أزمة دائمة"، عن عالم ينهار في ظل سلسلة لا تنتهي من الكوارث - الحرب، وكارثة المناخ، وفوضى أسعار الطاقة، والتضخم، وأوبئة الجوع والمرض وعدم الاستقرار السياسي واتساع نطاق عدم المساواة الاقتصادية. يبدو أن موضوع المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، وهو نداء حزين لإيجاد "تعاون في عالم مجزأ"، محكوم بالتمزقات التي حدثت بالفعل. قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، إن المنتدى "سيُعقد في مواجهة الخلفية الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الأكثر تعقيدًا منذ عقود".

على رأس جدول الأعمال كانت المخاوف من ركود عالمي محتمل. هناك أيضًا التحدي المزعج المتمثل في تغير المناخ والحرب المستمرة في أوكرانيا وآثارها، بما في ذلك أزمة تجارة الحبوب العالمية التي ساهمت في ظهور المجاعة في مساحات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يكمن وراء كل ذلك قلق أعمق: قلة من المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر بالنيوليبرالية ومشروع العولمة. في عصر تصاعد النزعة القومية والتنافس بين القوى العظمى، حيث تشن الولايات المتحدة نفسها حروبًا تجارية، إلى أين تتجه العولمة؟

الأزمات أطلقت دوامة خطيرة في الحمائية في جميع أنحاء العالم، وهي تقوض النظام العالمي الذي أمضت الولايات المتحدة عقودًا في إنشائه وتأمينه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بل إنها قد تعرض للخطر "أسباب الديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق". يريد المضيفون في دافوس الصمود، ويفكرون في "نزع العولمة أو إعادة العولمة". يعكس هذا المفهوم الاتجاهات الجديدة مع قيام الحكومات والشركات متعددة الجنسيات بإعادة تشكيل سلاسل التوريد بعيدًا عن مناطق الصراع والدول المتخاصمة. وهذا واضح مع رحيل عدد كبير من الشركات الغربية من روسيا والصين.

لحظة إعادة العولمة

قال لي تينغكو زافرول عزيز، وزير التجارة والصناعة الماليزي: "أود أن أقول إننا في لحظة إعادة العولمة. على المدى القصير، قد تستفيد ماليزيا من تحول الشركات والشركات بعيدًا عن الصين إلى الأسواق في جنوب شرق آسيا، لكن الصورة الأكبر تبعث على القلق. فقد أصبح الناس أكثر عزلة. وعلى المدى الطويل، نحن قلقون بشأن ارتفاع تكاليف التجارة".

يقدر المنتدى أن حضور هذا العام يشمل أكبر عدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال الذين قاموا بالرحلة إلى الجبل، بما في ذلك أكثر من 50 رئيس دولة أو حكومة، و 56 وزير مالية، و 19 محافظا للبنوك المركزية، و 30 وزيرا للتجارة و 35. وزراء الخارجية. لكن الواضح هو غياب قادة الاقتصادات الكبرى في العالم. المستشار الألماني أولاف شولتز الزعيم الوحيد لمجموعة الدول السبع الذي يظهر، ونظراؤه الأوروبيون حريصون على تجنب البصريات المتعلقة بتسليم السعادة مع النخبة العالمية بينما يتعامل جمهورهم مع أزمات تكلفة المعيشة في الصفحة الرئيسية. كبار المسؤولين من إدارة بايدن المشاركون هم مبعوث المناخ الأميركي جون كيري والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، اللذان قد يجدون نفسها، في ضوء مجرى الأحداث الجارية، منخرطة في محادثات صعبة إلى حد ما خلال الأسبوع.

بعد فترة توقف خلال الوباء، أرسلت الصين وفدًا رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، الذي من المقرر أن يلقي أحد العناوين الرئيسية للحدث يوم الثلاثاء. عادت بكين إلى المنتدى، على الرغم من أن عودتها لم تكن بمستوى عام 2017 عندما ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه بخطاب يدافع عن العولمة التي جعلت الصين داعمة للنظام الليبرالي. كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه بيان نوايا من زعيم حريص على الاستيلاء على عباءة القيادة العالمية وضربة مستترة في إدارة ترامب القومية المتطرفة التي تم تنصيبها حديثًا والمصممة على الاضطراب الشعبوي. يمكن القول إن تلك اللحظة في دافوس علامة فارقة بالنسبة لشي على المسرح العالمي. في السنوات التي تلت ذلك، شددت قبضته الاستبدادية في الداخل، بينما ترى العديد من الحكومات في أماكن أخرى أن الصين تحت قيادته تشكل تهديدًا، إن لم يكن بالضرورة خصمًا. مهما كانت مناشدات المنتدى الاقتصادي العالمي للحوار والتعاون، فهناك وجهة نظر متزايدة في الغرب مفادها أنه يجب التحقق من تصاميم شي بشأن تايوان. هناك أيضًا إجماع آخذ في التطور على أن انضمام الصين قبل عقدين من الزمن إلى منظمة التجارة العالمية - ربما كان الحدث الوحيد الأكثر أهمية في تاريخ العولمة - كان خطأً.

مسؤوليات عالمية

في عام 2013، أشاد منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف كزعيم وطني يفهم "المسؤوليات العالمية". بالطبع، أصبح ميدفيديف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميعًا الآن أشخاصًا غير مرغوب فيهم في دافوس، فضلاً عن زمرة الأوليغارشية الروسية ونخب رجال الأعمال الذين اعتادوا إلقاء بعض الأحزاب الفخمة على هامش المنتدى. ستظل الحرب في أوكرانيا بمثابة الظل للمناقشات، بحضور وفد كبير من كييف، بما في ذلك السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا.

ثمة جزء كبير من المنتدى لا علاقة له بالسياسيين أو المتاجرين بالموت من قبل النقاد. ستكون هناك العشرات من المناقشات والأحداث التي تسلط الضوء على جميع أنواع أمثلة الابتكار والتعاون في القطاع الخاص، حول قضايا تتراوح من الأمن الغذائي إلى تعليم الشباب والغابات (تعهد المنتدى الاقتصادي العالمي بترميم وزراعة تريليون شجرة حول العالم). يتحدث منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي بتفاؤل بلغة تكنوقراطية عن كيفية تمكين الحاضرين في المنتدى من "التغيير الإيجابي للأنظمة" ودفع العالم نحو مستقبل أكثر سعادة واستدامة.

يقول بنجاني مكامبولا، الذي يعمل على تقوية الحبوب بالمعادن والفيتامينات في العالم النامي في التحالف العالمي من أجل تحسين التغذية: "هناك استخفاف حول دافوس، يمكنهم القول إنها متجر حواري. لكن هناك الكثير من الإيجابيات التي تظهر. يتم إقامة الكثير من الشراكات، ويتم إنجاز الكثير من العمل وأحيانًا لا ترى النتائج إلا بعد سنوات".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها إيشان ثارور ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست"