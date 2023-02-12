قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



ليما: أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط البيرو وجنوبها إلى سقوط 18 قتيلا و17 جريحا بينما ما زال عشرون شخصا مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني الجمعة.

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مصرع 16 شخصا.

ولقي 17 شخصا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة ظهر الأحد في منطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة البيروفية ليما.

وقتل شخص آخر في في منطقة خونين في وسط البلاد على بعد 310 كيلومترات شرق ليما ، بعد انزلاق للتربة "في الساعات الأولى من الجمعة" على أثر أمطار غزيرة في المنطقة "، حسب المعهد نفسه.

ودُمرت منازل ومرافق صحية وطرق في منطقة أريكويبا خصوصا.

وقال حاكم المنطقة إنه قد يكون عدد من عمال المناجم عالقين في مناجم ذهب انهارت.

وتفقدت رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تواجه تظاهرات احتجاج تطالب بتنحيها وبحل البرلمان منذ كانون الأول/ديسمبر، المنطقة الغنية بالمناجم الثلاثاء.