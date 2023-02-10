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ليما: أدت حوادث انزلاق للتربة في منطقة اريكويبا بجنوب البيرو إلى مقتل 16 شخصاً وجرح 27 آخرين بينما ما زال عشرون شخصا مفقودين وارتفع عدد المنكوبين إلى أكثر من 12 ألفاً من سكان المنطقة حسب بيان نشره الخميس المعهد الوطنى للدفاع المدني.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا هذه الحوادث التي وقعت الأحد بعد هطول أمطار غزيرة، تبلغ 15 قتيلاً و20 جريحاً.

وجميع الضحايا من منطقة ماريانو فالكارسل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا وعلى بعد 840 كيلومتراً جنوب العاصمة ليما.

الأضرار كبيرة

وقال المعهد الوطني إن الأضرار كبيرة خصوصاً في بلدات ميسكي وسان مارتن وسيكوتشا وأوراسكي حيث دمّر عدد كبير من الطرق والمنازل والمدارس.

وتم التعرف على هويات ستة بالغين - ثلاثة رجال وثلاث نساء - من الضحايا، تراوح اعمارهم بين عشرين وسبعين عاماً، وطفل عمره أربع سنوات.

ولم تكشف هويات الأشخاص التسعة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

وزارت رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تواجه موجة احتجاجات منذ كانون الأول/ديسمبر للمطالبة باستقالتها وحل البرلمان، الثلاثاء الموقع حيث تفقدت الأضرار من طائرة حلقت فوق المنطقة المعروفة بنشاطات التعدين.

وقال حاكم منطقة أريكويبا أن عدداً من عمال المناجم قد يكون عالقاً في مناجم ذهب انهارت.