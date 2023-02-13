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طوكيو: أعلنت شركتا رينو ونيسان الاثنين استثمار حوالى 600 مليون دولار في الهند تماشيا مع اعلانهما الأسبوع الماضي تعزيز موقعهما في هذه السوق مع طرح ستة طرازات جديدة من بينها سيارتان كهربائيتان.

وأوضحت الشركتان في بيان أن من شأن هذه المشاريع الجديدة توفير ألفي فرصة عمل إضافية في مركز الابحاث والتطوير لمجموعة رينو-نيسان في شيناي في جنوب شرق الهند. ولم يكشف عن أي جدول زمني لهذه المشاريع.

وستنتج الطرازات الستة الجديدة المعلنة وهي ثلاثة لرينو وثلاثة لنيسان، في مصنعهما المشترك الواقع في شيناي أيضا.

ويطمح موقع الانتاج هذا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045 من خلال تعزيز التزود بالتيار الكهربائي من مصادر متجددة، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50 % مقارنة مع مستواه الحالي.

بمناسبة عملية التجديد الواسعة للتحالف بين نيسان ورينو التي كشف عنها الاثنين الماضي في لندن وتنص خصوصا على إعادة التوازن في حصص كل من الشركتين في رأس مال الأخرى ومساهمة من نيسان في "أمبير" مشروع رينو المقبل للسيارات الكهربائية، أعلنت المجموعتان أنهما تنويان أيضا مباشرة مشاريع صناعية مشتركة وملموسة جديدة في الهند وأميركا الجنوبية.