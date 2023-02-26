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بنغالور (الهند): يواجه وزراء مالية مجموعة العشرين السبت صعوبات في الاتفاق على بيان مشترك في ختام اجتماع في الهند بسبب خلافات في وجهات النظر مع الصين حول الحرب في أوكرانيا.

وأكدت وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينيو السبت أن "المحادثات أصعب منها خلال الاجتماعات السابقة (لوزراء المالية) لأن الحرب مستمرة".

وبالتالي فإن "بعض المواقف قد لا تكون بناءة كما يتوخى حول بعض المسائل" على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلدا محددا.

وقال عدة مسؤولين لوكالة فرانس برس إن الصين تريد تخفيف اللهجة المستخدمة حول أوكرانيا في الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء مالية العشرين.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن من المستبعد التوصل إلى بيان مشترك.

وقال أحدهم إن "الصين لا تريد التنديد بالحرب" التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022.

وتواصلت المحادثات سعيا للاتفاق على صيغة للبيان حتى الساعة الثانية صباحا (8,30 ت غ)، بحسب مسؤول آخر.

امتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي لكنها أعربت مرارا عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.

كما لم تندد الهند التي تترأس حاليا مجموعة العشرين وتقيم علاقات قديمة مع روسيا، بالغزو الروسي.

ودعت ألمانيا وفرنسا الجمعة إلى إدراج كلمة "حرب" في البيان الختامي.