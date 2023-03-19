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القاهرة: التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد في القاهرة وفدا روسيا رفيع المستوى يضم ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل بوغدانوف، شهد التباحث حول "تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر .. وما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية".

وأضاف "وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس".

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

تعزيز الأمن الغذائي

وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى السيسي اتصالاً بنظيره الروسي وتطرق نقاشهما إلى إيجاد "سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما في مجال الغذاء".

وأكد الرئيسان، بجسب بيان للرئاسة على "أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في أفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد".

والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين في شكل غير قانوني.