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إيلاف من دبي: أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلقاته في كل الاتجاهات خلال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسقط السيسي عدة عصافير بحجر واحد وكان أهمها إجهاض محاولات الوقيعة بين مصر وأشقائها في الخليج، مطالباً الجميع بعدم الالتفات إلى الحملات المسمومة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الرئيس المصري بشكل خاص بالدور الإماراتي في دعم بلاده وخاصة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي قام بتنسيق المساعدات التي تحتاجها القاهرة ودعم مصر في أزمة الطاقة التي كانت تواجهها في أعقاب سقوط نظام جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال السيسي إن الشيخ محمد حضر إلى مصر وكان على علم بما تحتاجه دون أن يبلغه أحد بذلك. كما أشار إلى أن الدول التي تسقط لا تقوم لها قائمة أبداً وأكد أن فوضى 2011 التي شهدتها مصر كلّفت البلاد ثمناً هائلاً وصل إلى 450 مليار دولار. وأن مصر أنفقت ما يقرب من تريليوني جنيه لمواجهة التحديات المتفاقمة في أزمة الطاقة، وأن شبكة الطرق التي تم تطويرها ساهمت في توفير 8 مليارات دولار من استهلاك الوقود في البلاد.

وشدد السيسي على فشل الإرهاب حيث دفعت مصر الثمن من دماء أبنائها في تلك الحرب.