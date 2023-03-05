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ايلاف من لندن : بحث رئيس الوزراء العراقي في القاهرة الاحد مع الرئيس المصري تفعيل اللجان المشتركة بما يعضّد من الشراكة بين بلديهما وتوسيعها في مختلف المجالات.

وخلال اجتماع عقده في القاهرة اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز علاقات بلديهما

ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة بما يعضّد من الشراكة بين البلدين.

وأكد السوداني استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة كما قال مكتب السوداني في بيان تابعته "ايلاف".

السوداني لدى وصوله الى القاهرة الاحد 5 مارس 2023 حيث استقبله نظيره المصري مصطفى مدبولي (مكتبه)

ومن جانبه قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصري أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما أعرب الرئيس عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

ومن جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة، ومؤكداً حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين

وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان مباحثات السوداني في القاهرة التي وصلها اليوم على رأس وفد وزاري في زيارة تستغرق عدة ساعات مع السيسي ورئيس حكومته مصطفى كمال مدبولي تتناول تعزيز علاقات البلدين وتطوير تعاونهما في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية مشيرا الى امكانية اثارة جهود العراق لتحسين العلاقات الايرانية مع شريكي العراق في المجلس التنسيقي الثلاثي مصر والاردن.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء العراقي سيبحث خلال الزيارة ايضا عددا من الملفات الاقتصادية والامنية السياسية والاوضاع في المنطقة.

واشار الى ان المباحثات ستتناول ايضا تفعيل الاتفاقات بين العراق ومصر وخاصة تلك التي تم توقيعها خلال زيارة مدبولي الى بغداد اواخر عام 2020 والبالغ عددها 15 اتفاقية في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء والتجارة والاستثمار والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وقال ان العراق يتطلع الى علاقات استراتيجية مشتركة اعمق واوسع من اجل الاستقرار الاقليمي واعادة التوازن في المنطقة التي يعتبر العراق ومصر ركناهما الاساسيان.

يذكر ان العراق ومصر يرتبطان بلجنة عليا مشتركة تم التوقيع على انشائها في تموز يوليو عام 1988 حيث تمثل آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية العراقية لتنسيق أطر التعاون المشترك.

قمم عراقية مصرية أردنية

يشار الى أن دول العراق ومصر والأردن مرتبطة بمجلس تنسيقي أعلى للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والطاقوية تم إنشاؤه عام 2021.

وكانت عمان قد احتضنت قمة للبلدان الثلاثة في آب/ أغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران/يونيو 2021 حيث تم بحث مشروع "المشرق الجديد" وهو مشروع ذا أبعاد اقتصادية مهمة للمنطقة كما توصلوا الى اتفاقات وتفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية اضافة لملفات الطاقة والاستثمار.

وشكل البلدان الثلاثة خلال قمتهم في عمان مجلساً وزارياً تنسيقياً مشتركاً يعمل على توسيع الشراكات الإستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاثة وتكامل المصالح بينها وذلك من خلال ثمان لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية اضاة الى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية .

وتعكف هذه اللجان على العمل لانشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية وتفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري .