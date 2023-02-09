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بدأ السوداني الخميس زيارة رسمية الى الامارات للبحث مع قادتها في توطيد التعاون والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة وتنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

ايلاف من لندن: بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يوما واحدا يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى، حيث استقبله بقصر الوطن الرئاسي في أبو ظبي رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما تم عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.

واشار المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى أن السوداني سيجري في ابو ظبي سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، تستهدف توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الى ابو ظبي انه سيبحث مع رئيس دولة الامارات تبادل الخبرات في شتى المجالات خاصة في ظل حرص دول منطقة الخليج على تعزيز التعاون من أجل التكامل عبر مشاريع صناعية وزراعية وتجارية. وأشار الى ان زيارته إلى الإمارات تؤكد رغبة بلاده الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية مع دول الخليج.

تطلع إلى شراكة مستدامة

اضاف السوداني في مقالة بصحيفة "الاتحاد" الاماراتة الرسمية انه ذاهب الى الامارات بحثاً عن شراكة مستدامة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واعتبر أن علاقات الأخوة تتعمق عند المحن، "ونحن لا ننسى دور الإمارات الشقيقة الدبلوماسي لدعم العراق ومشاركتها في الحرب ضد داعش ومساهمتها الفعّالة في إعادة ترميم المناطق المدمرة وعلى سبيل المثال، إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء في مدينة الموصل فهذا الجامع التاريخي له منزلة كبيرة في قلوب العراقيين".

وشدد السوداني على ان العلاقة المستدامة بين دول المنطقة واستقرارها تأتي من ربط المصالح المشتركة بين هذه الدول من خلال التعاون الاقتصادي وبناء المشاريع التنموية لخلق فرص العمل والاستفادة من الطاقة البشرية والطبيعية الموجودة في بلدانها.



الامارات أكبر الشركاء التجاريين للعراق

وكشف السوداني انه سيبحث "مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات وخاصة في ظل حرص دول منطقة الخليج على تعزيز التعاون من أجل التكامل عبر مشاريع صناعية وزراعية وتجارية".

وأشار الى ان الامارات تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين للعراق، حيث يفوق حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار تتركز غالبيتها في المشتقات النفطية والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية. ولدينا اهتمام بتعزيز هذه الشراكة التجارية بما يخدم البلدين.

شدد السوداني قائلا "نذهب إلى الإمارات الشقيقة بروح الصداقة والتعاون والإخاء وهي مبادئ طالما حث عليها الشيخ الوالد زايد بن سلطان آل نهيان وأرسى معانيها في علاقات دولة الإمارات مع جيرانها وتشبع بها أولاده وساروا على دربه، ونحن نتشارك معهم هذه المبادئ التي تسهم في ازدهار بلدينا عبر علاقات وثيقة نحرص على بنائها وتعزيزها".

يشار الى ان العراق والامارات يرتبطان بعلاقات اقتصادية شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الاخيرة، حيث تعكس أرقام التبادل التجاري بينهما منحا ايجابيا اذ يبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 12 مليار دولار في مؤشر يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة كما افتتحت الخطوط الجوية العراقية في ايار مايو عام 2021 خطا جويا مباشرا بين بغداد وابو ظبي ذهابا وايابا.