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واشنطن: أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن الامل في أن ترى تقدما في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفقاً لخطاب ستلقيه ونُشر مسبقاً.

وبحسب الخطاب الذي ستلقيه خلال مؤتمر صحافي ستؤكد يلين أن "هناك مجالاً كبيراً لتحسين عملية إعادة هيكلة الديون الدولية".

وستقول "هذا الأسبوع سيجتمع وزراء الدول الدائنة والمدينة حول طاولة مستديرة للبحث في ملف الديون السيادية في العالم. أتوقع محادثة متينة حول تحسين الإطار المشترك للبلدان الفقيرة وعلى نطاق أوسع عملية اعادة هيكلة الديون".

وأشارت في كلمتها إلى أن "أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل لها سقف ديون مرتفع جداً أو على وشك أن تصبح كذلك".

وبين الدائنين الرئيسيين الصين المتهمة بعدم الرغبة في إعادة هيكلة هذه الديون.

مبادرات صينية

وقالت وزيرة الخزانة الأسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد رأينا بعض المبادرات من قبل الصين تتعلق بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون سريلانكا، وهي بادرة أمل".

وأضافت "لدينا مباحثات تقنية شاركت فيها بكين"، مؤكدة أنّ الدول تواصل "الضغط على الصين لإحراز تقدم".

كما أشارت يلين إلى أن عملية إصلاح البنك الدولي التي اطلقت في تشرين الاول/أكتوبر الماضي بدفع من دول عدّة منها الولايات المتحدة، من شأنها أن تسمح بإقراض 50 مليار دولار إضافية على عشر سنوات للدول المحتاجة.

وتنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن.