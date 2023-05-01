قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



أثارت مقاطع مصورة تم تداولها بشكل واسع تظهر أشخاصاً يقومون بسرقة عدد من المصارف والبنوك في السودان غضباً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وتبادل طرفا الصراع - الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - الاتهامات بتسهيل وتنفيذ عمليات النهب والسطو على عدد من فروع البنوك في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط مخاوف المودعين من التأثير على أموالهم في تلك البنوك.

وتنتشر حالياً العصابات المنظمة والمتخصصة بعمليات السرقة التي تسمى محلياً بـ"النيقرز" في ظل الانفلات الأمني الذي تعانيه البلاد، في وقت شهدت كثير من السجون السودانية فرار مئات المحكومين منذ بدء الاشتباكات في 15 أبريل /نيسان الماضي.

من هي عصابات "النيقرز"؟

ظهرت عصابات "النيقرز" لأول مرة بطريقة منظمة في السودان عام 2003 على أطراف العاصمة الخرطوم.

تطورت "النيقرز" مع مرور الوقت، وكانت الاحتجاجات والأزمات السياسية في السودان حاضنة أساسية لانتشارها، وكان أبرزها أحداث سبتمبر/ أيلول 2013 وثورة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

تعتمد عصابات "النيقرز" على تنظيم إداري ضمن مجموعات متسلسلة، ويرأسها قائد يسمى "البوس".

تمتلك "النيقرز" أسلحة متنوعة أغلبها بيضاء كالسكاكين والسواطير والعصي الحديدية والخشبية.

ألقت السلطات السودانية خلال الأعوام الماضية القبض على العشرات من هذه العصابات، ونفذت عدداً من أحكام الإعدام بحقهم.

استياء على مواقع التواصل

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديوهات يتم تناقلها لعمليات سرقة ونهب من فروع بنوك ومحال تجارية في السودان، محملين أطراف النزاع مسؤولية تردي الوضع الأمني في البلاد.

ويتهم نضال عبد الله في تغريدته عناصر من النظام السابق بالقيام بعمليات النهب التي طالت البنوك.

- نصنف الآن قوات الاحتياطي المركزي كقوة مقاتلة ومعادية

- ما زلنا نواصل التصدي لتعزيزات الجيش القادمة من الولايات

- عمليات النهب التي طالت البنوك دبرتها عناصر من النظام المعزول#السودان#أوقفو_الحرب — MONADIL ABDALLA ⁦| مناضل عبدالله (@monadilabdalla) May 1, 2023

ونشرت نور يوسف فيديو يظهر حريقاً في مبنى بنك السودان المركزي، وقالت: "سارع إعلام البرهان باتهام قوات الدعم بحرق البنك حتى يبعدوا عن أنفسهم حقيقة أن الحريق ناتج عن لهيب الطيران الذي يرمي الشرر ولا يبالي".

حريق في الطوابق العليا لمبنى بنك #السودان المركزي - فرع ولاية الخرطوم.

سارع إعلام البرهان بإتهام قوات الدعم السريع بحرق البنك حتى يبعدوا عن نفسهم حقيقة أن الحريق ناتج عن لهب الطيران الذي يرمي الشرر ولا يبالي .



من الذي يقف وراء نهب وحريق البنوك ؟ وما مصير العملة الصعبة بداخله ؟ pic.twitter.com/ZpWcjFkEF6 — Nour Madian Youssef (@NourYoussef111) April 30, 2023

ويقول مهدي سليمان إن موجة نهب تجتاح البنوك والمحال التجارية في العاصمة والأقاليم، وأضاف: "لم يتم التعرف على هويات بعض النهابين، هل هم من المقاتلين أم من المدنيين أم من جميع الأطراف".

موجة نهب تجتاح البنوك والمحال التجارية في العاصمة والأقاليم .

بسبب الفوضى الحالية لم يتم التعرف على هويات بعض النهابين، هل هم من المقاتلين أم من المدنيين أم من جميع الأطراف...#الخرطوم#السودان pic.twitter.com/bnI2YTZDoE — Mahdi Suleiman (@mahdoosh8383) April 30, 2023

وأشار عمرو عطية في تغريدته إلى تكرار السيناريو ذاته لسرقة البنوك في مصر عام 2011، والتي كانت في وضَح النهار حينها.

اللى مستغرب من سرقة البنوك فى السودان أحب افكركم ٢٠١١ و١٢ كان البنوك فى مصر بتتسرق فى عز الظهر وسرقة البيوت والعربيات والتثبيت فى كل شبر فى مصر .الدول لما ولادها بيوقعوها مابتقمش تانى وعليه العوض منه العوض فى السودان حصل أخواته العراق وسوريا واليمن وليبيا وبرضو بولاده.. — 🇪🇬Amr atiaa🇪🇬 (@amr_atiaa22) April 30, 2023

ويتساءل فخر الدين عن وجود وحدات شرطة الاحتياطي المركزي التي قالت إنها انتشرت لتأمين المرافق والممتلكات العامة والخاصة.

سرقة #بنك_الخرطوم وبعض البنوك الاخرى وين شرطة الإحتياطي المركزي القالو انها نزلت لتأمين المرافق و الممتلكات العامة و الخاصة؟ — فخرالدين شاع الدين (@Fakhreldin3023) May 1, 2023

واعتبر أحد المغردين أن سرقة البنوك في كثير من المناطق في وقت واحد، عمل ممنهج لتدمير السودان وجزء من مخطط الحرب من الخارج.

مازال السؤال قائم يامصعب،،

من له المصلحه لحريق بنك السودان

بالتوازي مع سرقه وتدمير بنك الخرطوم في كثير من المناطق في وقت واحد؟

دا عمل ممنهج لتدمير السودان ودا يقودنا ان المخطط والحرب من الخارج،، وهذا يفضح المتخاذلين والمحايدين بحجه دي حرب كيزان

يجب ان نكون اكثرا وعيا ي شباب https://t.co/O20NUCBBVG — اسكوداب🇸🇩 (@Escodap1) April 30, 2023

وأعادت سالي سامي نشر فيديو يظهر عملية سرقة من بنك الخرطوم فرع سوبا، قائلة: "كان هذا الهدف من الصراع، حتى يصل البلد إلى هذا المستوى".

هذا كان الهدف من الصراع، حتى يصل البلد الى هذا المستوى!#سرقة_بنك_الخرطوم #لا_للحرب https://t.co/PyLde0WL7c — Sally Sami (@Sally_2088) April 29, 2023

وقال الطيب أحمد: "سرقة بنك الخرطوم ليست من أخلاق الشعب السوداني، ولكن الحاجة والحوجة هي من أخرجت أسوأ ما في هذا الشعب".

سرقة بنك الخرطوم ليست من أخلاق الشعب السوداني ، ولكن الحاجه والحوجه هي من اخرجت اسوء ما في هذا الشعب الصابر الصامد علي المبادئ والأخلاق الجميله ، هي ايام وتزول الحروب ونعود كما كنا 🤍🌹#السودان_الآن #السودان_اشتباك_مسلح #الجيش_السوداني #الجزيرة_مباشر #الخرطوم_الآن — Eltayeb Ahmed (@altaeb73616728) April 29, 2023

اتهامات متبادلة

اتهم الجيش السوداني في بيان أصدره الأحد قوات الدعم السريع باتباع ما وصفه بـ "سياسة الأرض المحروقة"، وذلك من خلال حرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية واللجوء للتخريب.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع قامت بسرقة وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي في أم درمان، ونهب عدد من المحال التجارية المجاورة.

وكان الجيش قد اتهم قوات الدعم قبل يومين بسرقة عدد من فروع البنوك ومحال تجارية في العاصمة الخرطوم.

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع اتهامات الجيش السوداني، وأعلنت تنفيذ حملات مكثفة في مناطق سيطرتها لمحاربة عمليات النهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت في بيان أنها تلقت بلاغات من مواطنين في عدد من الأحياء السكنية جرى التعامل معها بالسرعة المطلوبة، وأسفرت عن ضبط عدد من المتهمين متلبسين بنهب بنك الخرطوم فرع سوبا شرق.

رسائل طمأنة

طمأن بنك السودان المركزي المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية أن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان، مؤكداً أن عمليات النهب أو السرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع العملاء في تلك البنوك.

وأعلن البنك، في بيان توضيحي أصدره بعد حريق اندلع في فرع الخرطوم، انتظام العمل بمعظم فروعه بولايات السودان المختلفة منذ يوم أمس، ومباشرة فروع المصارف التجارية فيها تقديم خدماتها المصرفية خاصة خدمات السحب والإيداع النقدي.