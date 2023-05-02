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لندن: سجّلت مجموعة "بريتيش بتروليوم" البريطانية العملاقة (بي بي) الثلاثاء أرباحا صافية مقدارها 8,2 مليارات دولار للربع الأول من العام، مقارنة بخسارة قياسية قبل عام عندما أنهت عملياتها في روسيا.

في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، سجّلت "بي بي" أكبر خسارة فصلية بعد الضرائب، بلغت 20,4 مليار دولار، فيما أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى إنهاء عمليتها في روسيا.

وفُرضت رسوم بلغت قبل اقتطاع الضرائب 25,5 مليار دولار على "بريتيش بتروليوم" نتيجة تخليها عن حصتها البالغة 19,75 % في مجموعة "روسنفت" للطاقة، منهية بذلك أكثر من ثلاثة عقود من الاستثمار في روسيا.

وقضى ذلك على التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الطاقة الذي كان مدفوعا بتقلص الإمدادات عقب غزو روسيا، المنتجة الرئيسة للنفط والغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" برنارد لوني إن أداء الربع الأول لهذا العام "قوي" فيما تركز المجموعة على "عمليات آمنة وموثوقة".

وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد 1,75 مليار دولار للمساهمين.