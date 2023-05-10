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واشنطن: أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي عدم التوصل إلى أي اتفاق في اجتماع مع الرئيس جو بايدن حول أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة.

ولدى مغادرته البيت الأبيض بعد اجتماع استمر ساعة من الوقت وشارك فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قال ماكارثي إن أي تقّدم لم يُحرز.

وأشار إلى أن الفرقاء اتّفقوا على عقد اجتماع جديد الجمعة للبحث في الملف الشائك.

ولا اتفاق بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، علما بأن لأمر يتطلّب تشريعا يشترط الجمهوريون للسير به تخفيض الميزانية.

ولكن إذا استمرّت حال الجمود بعد الأول من حزيران/يونيو، وفقاً للإدارة، فإنّ الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضاً غير قادرة على السداد لدائنيها.

ولدى خروجه من الاجتماع اتّهم شومر رئيس مجلس النواب بأخذ سقف الدين العام الأميركي "رهينة" بربطه التصويت على رفع الحد الأقصى للمديونية العامة باقتطاعات في الميزانية.