لندن: أوصت لجنة تابعة لتكتل "أوبك +" الجمعة، بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج حتى نهاية العام 2024، غداة إعلان تمديد التخفيضات السعودية.

وأعرب التكتل الذي عقد اجتماعاً تقنياً عبر الفيديو للجنة المتابعة الوزارية المشتركة (JMMC) عن "تقديره للتخفيض الطوعي الإضافي للسعودية بمقدار مليون برميل يومياً وتمديده لشهر أيلول/سبتمبر"، وفق بيان صادر عن التكتل.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه مع هذا التخفيض الطوعي الذي بدأ في تموز/يوليو، تمّت إضافة خفض جديد في الصادرات من روسيا بمقدار 300 ألف برميل يومياً في أيلول/سبتمبر. وكانت موسكو قد أعلنت الشهر الماضي عن خفض قدره 500 ألف برميل يومياً في آب/أغسطس.

وأكد التحالف "اعترافه الكامل ودعمه لجهود المملكة" العربية السعودية، كما "شكر" روسيا على خفضها الطوعي.

وعادت أسعار النفط الخام إلى منطقة إيجابية، منذ الإعلانين الروسي والسعودي، مدفوعة بضيق السوق. ويتمّ تداول المؤشرَين العالميين للنفط حالياً بالقرب من أعلى مستوياتهما خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

التزام

وجدّدت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة تأكيدها "التزام دولها الأعضاء" بالاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في حزيران/يونيو 2023 والتي تحدّد مستوى إنتاج النفط العالمي عند 40,46 مليون برميل يومياً.

ويجتمع أعضاء اللجنة مجدّداً في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر لإجراء تقييم قبل اجتماع لمسؤولين في الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض، وشركائهم العشرة بقيادة موسكو، والمقرّر عقده في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في مقر أوبك بفيينا.

ولا تتمتع اللجنة بصلاحية اتخاذ قرار برفع الحصص أو خفضها، ولكنّها تناقش ظروف السوق وتقدّم التوصيات كأساس لإجراءات يتخذها الوزراء.