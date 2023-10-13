موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا تحتفظ "بإمكانات عالية جداً" لتصدير الحبوب رغم العقوبات الغربية المتخذة ردًا على الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأضاف "العام الماضي كما تعلمون حققنا محصولاً قياسياً وتاريخياً بلغ 158 مليون طن. هذا العام ستكون المحاصيل كبيرة أيضاً مع أكثر من 130 مليون طن".

وقال الرئيس الروسي "من المحتمل أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأول مصدر للقمح في العالم. وستتجاوز صادراتنا من الحبوب مثل العام الماضي 50/60 مليون طن".

وكان فلاديمير بوتين يتحدث في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان خلال قمة جمعت العديد من زعماء مجموعة الدول المستقلة، التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفياية السابقة.

وأضاف بوتين "يحتاج أصدقاؤنا وزملاؤنا في مجموعة الدول المستقلة (الى الحبوب الروسية) وسيتم تلبية جميع الطلبات."

مطلع ايلول/سبتمبر اعلن أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا "في الأسابيع المقبلة" إلى ست دول أفريقية دون تسميتها.

في موازاة ذلك تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية.

لهذا السبب علق الكرملين في تموز/يوليو اتفاق الحبوب الذي تم التفاوض عليه برعاية تركيا والأمم المتحدة صيف عام 2022 ويهدف إلى السماح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.