توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين الاثنين أن تصل مبيعات السيارات في الصين إلى حوالى 31 مليون وحدة في 2024، بزيادة ثلاثة بالمئة عن 2023.

وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب 3.1 بالمئة إلى 26.8 مليون وحدة العام المقبل، في تباطؤ من زيادة 10.3 بالمئة هذا العام.

وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة من المقرر أن تتراجع أيضا مع نمو 20 بالمئة في 2024 مقابل قفزة 36.5 بالمئة في 2023، بينما من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات إلى حوالى 5.5 مليون من 4.8 مليون هذا العام.

وقال شو هاي دونغ، المسؤول الكبير في الاتحاد، إن سوق السيارات ستواجه تحديات من تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات في 2024.

وتقترب الصين من تصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم خلال العام الجاري، حيث تجاوزت صادراتها من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى 3.9 مليون وحدة.

وبلغ حجم صادرات الصين من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

وسجل حجم الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 59.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.