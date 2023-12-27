نيويورك: باشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاربعاء ملاحقات قضائية أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بحق شركة "أوبن إيه آي" مخترعة "تشات جي بي تي" وكذلك مايكروسوفت، أبرز مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.

وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس "كما ورد في الشكوى، فان مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون اخذ اذن" الصحيفة.

بحسب الشكوى، تقدر الصحيفة الأضرار التي لحقت بها "بمليارات الدولارات".

وأضافت "يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر".

وتابعت ان مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي بالاضافة الى ذلك "اعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما".

وقالت الصحيفة أيضا إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل "تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها" لكن بدون جدوى حتى الآن.

ردا على اسئلة وكالة فرانس برس رفضت مايكروسوفت و"اوبن ايه آي" الادلاء باي تعليق.